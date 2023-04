Spazio, Italia in prima linea: viaggio nei laboratori Inaf

STUDIARE L’UNIVERSO CON I RAGGI X IXPE, lanciata nel dicembre 2021 dalla Nasa e dall’Agenzia Spaziale Italiana, e’ la prima missione interamente dedicata allo studio dell’universo attraverso la polarizzazione dei raggi X, grazie a una tecnologia del tutto made in Italy illustrata da Paolo Soffitta, che ne e’ responsabile scientifico italiano. E’ lui a introdurci nella “clean room” che ospita un modello identico ai rilevatori per la calibrazione utilizzati al momento il volo. Scopo dello strumento, sviluppato in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Pisa, e’ lo studio dei nuclei galattici attivi distanti, che emettono poche onde radio percettibili. “Il contributo italiano e’ fondamentale, e’ un’attivita’ estremamente importante, perche’, essendo questa missione su Discovery, non ci sono sorgenti di calibrazione in cielo e dobbiamo fare riferimento alle nostre calibrazione a terra e al sistema di calibrazione di bordo che abbiamo sviluppato”, spiega Soffitta. “Sono rilevatori molto artigianali, non da industria perche’ sono pezzi sostanzialmente unici”, aggiunge il ricercatore Iaps Fabio Muleri, “Ixpe e’ il primo strumento sensibile a una radiazione ad alta energia prima non misurata, quindi e’ un lavoro innovativo. In altri casi si fanno strutture molto piu’ grandi, gli acceleratori di sincrotrone, qui abbiamo lavorato in casa perche’ i tempi e le necessita’ molto specifiche del progetto richiedevano molta flessibilita’, che e’ stato fondamentale per rispettare i tempi che ci erano stati imposti dalla Nasa e dall’Agenzia Spaziale Italiana”. L’orizzonte, sottolinea Soffitta, e’ la creazione di strumenti di rilevazione sempre piu’ performanti, che possano andare incontro alle future esigenze di Nasa e Asi. Le innovazioni dell’industria spaziale aprono sovente la strada ad applicazioni nei settori piu’ disparati e vale anche per i raggi x. Ne e’ noto l’utilizzo nella medicina e nella sicurezza. Va pero’ menzionato anche lo studio delle opere d’arte, nel quale l’Italia, prosegue Muleri, “per ovvi motivi e’ molto presente”. “Non e’ la prima volta che l’astrofisica apre nuovi campi”, conclude il ricercatore, “noi stiamo aprendo un altro campo che e’ l’astrofisica delle alte energie, il cui utilizzo e’ ancora da immaginare”.

ALLA SCOPERTA DI MERCURIO – Il pianeta piu’ vicino al sole e’ sempre stato poco esplorato, salvo due missioni americane, per via dell’estrema ostilita’ dell’ambiente, che pone cospicue sfide tecnologiche. La svolta e’ arrivata nel 2018 con la missione italo-nipponica BepiColombo, che ha lanciato due sonde destinate a entrare nell’orbita di Mercurio tra due anni. L’orizzonte del progetto si e’ pero’ allargato col tempo, spiega Elisabetta De Angelis. “Si sperava di stare tranquilli fino al 2025, quando arriveremo li’, e invece c’e’ una grande attivita’ perche’ si e’ colta l’opportunita’ di accendere gli strumenti che potevano essere in grado di misurare sia attorno a Venere che attorno alla Terra in questi fly by con i quali ci stiamo avvicinando a Mercurio, poi si usano gli strumenti non ancora in vista che possono effettuare attivita’”, sottolinea la ricercatrice, “nella fase di crociera non era prevista tanta scienza e invece, dalle osservazioni fatte, sta venendo fuori una scienza di un certo livello”. “L’Italia e’ molto coinvolta, solo in questo strumento ci sono almeno tre strumenti di responsabilita’ italiana: le camere che guardano la superficie del pianeta, l’accelerometro che misura gli effetti gravitazionali e il misuratore di particelle”, continua De Angelis, “vedremo gli effetti del vento solare sulla superficie, come l’atmosfera si riempie e si svuota e tutte queste dinamiche che sono importantissime per rilevare gli effetti dell’attivita’ solare sul pianeta, che poi arriva anche a noi”. Mercurio va infatti visto come “una sentinella di queste variazioni” che poi si ripercuotono anche sul pianeta Terra, che ha pero’ “un’atmosfera piu’ forte”, spiega ancora De Angelis, mostrando la piccola camera di laboratorio che riproduce l’ambiente planetario: il vuoto e le particelle che si desidera misurare. Gli strumenti del sistema ‘Serena’, in particolare (due dedicati alle particelle che precipitano, uno a quelle che rimbalzano e uno all’analisi dell’esosfera), consentiranno di “capire tutto quello che avviene intorno al pianeta: le dinamiche dell’erosione nel tempo, il vento solare che l’ha bombardato e altri fenomeni come i micrometeoriti”.

UN DISPOSITIVO UNICO IN EUROPA – Piero Diego illustra quindi la camera a plasma dove si ricreano le condizioni dello spazio per testare gli strumenti, un dispositivo unico in Europa che ha attratto piu’ volte l’attenzione di agenzie spaziali straniere. Ultima la Cnsa di Pechino, che ha commissionato uno strumento, in fase di test, che studiera’ le possibili correlazioni spazio-temporali tra le oscillazioni nel plasma e l’avvento di terremoti di grande intensita’. Il campo e’ quello della meteorologia spaziale. Quando cito i “precursori sismici”, Diego spiega che e’ una “parola vietata” all’Inaf. Gia’, perche’ suggerirebbe la possibilita’ di prevedere i sismi attraverso l’oscillazione del plasma nella ionosfera, un’ipotesi che genera “molta diffidenza” anche alla luce della grande sensibilita’ del tema. “Stiamo procedendo con molta cautela nell’identificare una corrispondenza precisa”, prosegue il ricercatore, “per tanti anni si sono osservate, in corrispondenza di eventi sismici, variazioni ma a volte in un senso a volte in un altro, a volte aumentava la densita’, a volte diminuiva. Parliamo di correlazione, quello che avviene nei momenti precedenti il sisma”.

PICCOLO E’ BELLO: L’AVVENTO DEI NANOSATELLITI – Menzionando i nuovi sensori in via di sviluppo, Diego sottolinea la “tendenza a miniaturizzare e rendere tutto quanto compatto, una sfida interessante, quella di rimanere nei limiti di un chilo e mezzo e 10 centimetri”. Una tendenza sulla quale e’ lungimirante investire: “E’ piu’ facile promuovere missioni se un lanciatore puo’ inviare decine di satelliti, si possono creare con costi bassi costellazioni che non sono invasive a fine vita e consentono di cavarsela con un budget ristretto in termini di energia”.

A confermare come la miniaturizzazione degli strumenti sia diventata fondamentale e’ anche Yuri Evangelista, che ci conduce nella ‘clean room’ del Cubesat Hermes, nano-satelliti equipaggiati con rilevatori X ad alta tecnologia per l’osservazione dei lampi gamma. Questa costellazione sara’ in grado in pochi anni di localizzare queste enormi esplosioni cosmiche con una precisione variabile tra pochi gradi e qualche minuto d’arco, fornendo un importante contributo alla cosiddetta “astrofisica multi-messaggero”. Lo standard dei nanosatelliti e’ oggi in voga, osserva Evangelista, perche’ consente di produrre dispositivi anche nelle universita’, con standard piu’ rilassati e a un costo anche 500 volte inferiore a quello di un satellite normale. “E’ ammissibile una possibilita’ di fallimento maggiore, per fare un satellite standard servono dai 10 ai 15 anni”, spiega, “questi sono fatti per essere costruiti in pochi anni, e’ ammesso l’utilizzo di componenti commerciali, si cerca di farli un po’ a risparmio, magari durano due anni e non sette ma comunque consentono di avere un ritorno scientifico importante”. La visita si conclude nel laboratorio dedicato a Janus e Majis, la camera e lo spettrometro avanzatissimi che saranno a bordo della sonda Juice. Ne riparleremo il 13 aprile, quando e’ prevista la partenza della missione.