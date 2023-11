Spazio, la Nasa utilizza due pianeti per testare progetti futuri di aerei

Per la prima volta nella storia, due pianeti sono stati sede di test sui futuri progetti di aerei. Su questo mondo, un nuovo rotore che potrebbe essere utilizzato con gli elicotteri marziani di prossima generazione è stato recentemente testato presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California, ruotando a velocità quasi supersoniche (0,95 Mach). Nel frattempo, l’elicottero Ingenuity Mars dell’agenzia ha raggiunto nuovi record di altitudine e velocità sul Pianeta Rosso in nome dei test di volo sperimentali. “I nostri test sugli elicotteri su Marte di prossima generazione hanno letteralmente ottenuto il meglio da entrambi i mondi”, ha affermato Teddy Tzanetos, project manager di Ingenuity e responsabile degli elicotteri per il recupero dei campioni su Marte. “Qui sulla Terra, hai tutta la strumentazione e l’immediatezza pratica che potresti sperare durante il test di nuovi componenti aeronautici. Su Marte ci sono le vere condizioni extraterrestri che non potresti mai veramente ricreare qui sulla Terra”. Ciò include un’atmosfera sottilissima e una gravità significativamente inferiore rispetto alla Terra. Le pale del rotore in fibra di carbonio di prossima generazione testate sulla Terra sono quasi 4 pollici (più di 10 centimetri) più lunghe di quelle di Ingenuity, con maggiore resistenza e un design diverso. La Nasa ritiene che queste pale potrebbero consentire la realizzazione di elicotteri marziani più grandi e capaci. La sfida è che, quando le punte delle pale si avvicinano a velocità supersoniche, le turbolenze che causano vibrazioni possono rapidamente sfuggire di mano. Per trovare uno spazio abbastanza grande da creare un’atmosfera marziana sulla Terra, gli ingegneri hanno guardato al simulatore spaziale del JPL, largo 25 piedi e alto 85 piedi (8 metri per 26 metri), un luogo in cui Surveyor , Voyager e Cassini ha avuto il primo assaggio di ambienti simili allo spazio. Per tre settimane a settembre, un team ha monitorato sensori, misuratori e telecamere mentre le pale resistevano corsa dopo corsa a velocità sempre più elevate e angoli di inclinazione maggiori.