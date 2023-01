Spazio, la sonda Juice lascia l’Europa: a bordo un sistema di telecamere realizzato con l’Università Parthenope

La sonda Juice si prepara a lasciare l’Europa diretta alla base di Kurou (Guyana Francese), da dove in aprile è previsto il lancio verso Giove, che dovrebbe raggiungere nel 2030. Obiettivo della missione sono le lune Ganimede, Europa e Callisto, che sotto la loro superficie ghiacciata potrebbero nascondere oceani in grado di ospitare forme di vita. A bordo della sonda dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) una targa dedicata a Galileo Galilei, che nel 1640 scoprì le grandi lune di Giove, e 11 strumenti, tre dei quali finanziati e sviluppati sotto la guida dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Dagli stabilimenti di Tolosa, dove sono stati completati i test, la sonda Juice (Jupiter Icy Moon Explorer) è stata presentata oggi prima della partenza per Kourou. In particolare, è stata presentata la placca commemorativa che contiene alcune pagine del Sidereus Nuncius, il libro nel quale Galileo Galilei aveva descritto le lune di Giove Io, Europa, Ganimede e Callisto. “Dopo tanti anni di lavoro, è sempre un’emozione unica vedere finalmente tutti gli strumenti montati a bordo per le ultime verifiche prima del trasporto verso la rampa di lancio”, ha detto Giuseppe Piccioni, dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e responsabile scientifico dell’accordo tra Asi e Inaf per la partecipazione italiana alla missione. L’obiettivo di Juice è studiare le condizioni per la formazione dei pianeti e la comparsa della vita, considerando che le lune ghiacciate di Giove potrebbero rappresentare un ambiente potenzialmente in grado di supportare forme di vita per tempi lunghi. Degli 11 strumenti di Juice, forniti da sette Paesi, il contributo maggiore è italiano, con il sistema di telecamere Janus realizzato con l’Università Parthenope di Napoli presso gli stabilimenti di Leonardo a Campi Bisenzio (Firenze), il radar Rime realizzato con l’Università di Trento e Thales Alenia Space, che scruterà sotto i ghiacci e 3Gm, messo a punto con l’Università Sapienza di Roma, che misurerà l’estensione dei mari nascosti. A questi si aggiunge la forte partecipazione italiana nello spettrometro Majis (Moons and Jupiter Imaging Spectrometer) guidato dall’agenzia spaziale francese Cnes e del quale Leonardo ha fornito la testa ottica iperspettrale per studiare nubi, ghiaccio e minerali sulle superfici delle tre lune.