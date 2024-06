Spazio, lanciata con successo la navetta spaziale Starliner della Boeing

Primo volo con equipaggio a bordo verso la Iss per il nuovo veicolo Usa

Cape Canaveral (Florida), 5 giu. (askanews) – La Nasa ha lanciato con successo la nuova capsula spaziale Starliner della Boeing, per il suo primo volo con equipaggio a bordo, verso la Stazione Spaziale Internazionale.La navetta, dopo la partenza dalla base di Cape Canaveral, in Florida (Usa), ha raggiunto la sua orbita e ora è in rotta verso l’Iss alla quale è previsto l’attracco dopo 25 ore di volo. Il rientro sulla Terra, invece, è schedulato dopo circa 2 settimane, durante le quali verranno validati i vari sistemi della Starliner affinché la nuova navetta possa finalmente essere certificata per affiancare le Crew Dragon di Space X e le Soyuz russe per trasportare astronauti da e par la base orbitante, dopo il pensionamento degli Space Shuttle, nel 2011.A bordo, per questo primo volo test, due astronauti veterani della Nasa: il comandante, Butch Wilmore e la pilota, Sunita Williams.Il volo inaugurale verso la Iss della Starliner è stato più volte rimandato per ritardi e problemi nello sviluppo della navetta. Non ultimo il rinvio del 7 maggio 2024 dovuto, questa volta a un’avaria a una valvola di regolazione della pressione nel serbatoio dell’ossigeno liquido dello stadio superiore Centaur del lanciatore Atlas V della United Launch Alliance (Ula) che, oltre alla riparazione, ha richiesto un’accurata revisione dell’intero sistema di lancio da parte dei tecnici.