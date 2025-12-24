Spazio, l’annuncio dell’agenzia russa Roscosmos: Una centrale elettrica lunare entro il 2036

La Federazione Russa prevede di “costruire una centrale elettrica lunare entro il 2036”. Lo ha annunciato l’agenzia spaziale russa Roscosmos. “Nel dicembre 2025, Roscosmos ha firmato un contratto governativo con il laboratorio scientifico Lavochkin per lo svolgimento dei lavori”, ha dichiarato l’agenzia, citata dalla Tass. “Il progetto rappresenta un passo importante verso la creazione di una stazione lunare scientifica operativa in modo permanente e la transizione da missioni singole a un programma di esplorazione lunare a lungo termine”, ha aggiunto l’ente statale. L’impianto fornirà energia ai rover lunari e agli osservatori del programma lunare russo, nonché alle infrastrutture della Stazione lunare scientifica internazionale, progetto russo-cinese, aperto alla partecipazione di altri Stati.