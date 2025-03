Spazio, l’atmosfera sul Pianeta Rosso è guidata dalle onde gravitazionali

Le onde gravitazionali atmosferiche svolgono un ruolo cruciale nel guidare le correnti d’aria latitudinali su Marte, specialmente ad altitudini elevate. Questo, almeno, e’ quanto emerge da uno studio, pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Planets, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Tokyo. Il team, guidato da Kaoru Sato, ha analizzato una serie di dati atmosferici a lungo termine, applicando metodi innovativi per esplorare l’atmosfera e stimare l’influenza delle onde gravitazionali, o GW, sulla circolazione planetaria. I risultati, commentano gli esperti, offrono una nuova prospettiva sui comportamenti dell’atmosfera media del Pianeta rosso. “Sulla Terra – spiega Satu – le onde atmosferiche su larga scala causate dalla rotazione del pianeta, note come onde di Rossby, sono l’influenza primaria sul modo in cui l’aria circola nella stratosfera, o la parte inferiore dell’atmosfera media. Su Marte, questi processi sono influenzati direttamente dalle onde gravitazionali”. Le onde di Rossby si propagano su larga scala, mentre le GW sono troppo sottili per essere misurate o modellate direttamente e devono essere stimate con mezzi piu’ indiretti. Da non confondere con le onde gravitazionali provenienti da corpi stellari massicci, le GW sono un fenomeno atmosferico che si verifica quando una massa di aria sale e scende a causa di variazioni di galleggiamento. A causa della loro natura su piccola scala e delle limitazioni dei dati osservativi, i ricercatori hanno precedentemente trovato difficile quantificare la loro importanza nell’atmosfera marziana. Per superare questo limite, gli scienziati hanno utilizzato i dati raccolti dalle osservazioni spaziali condotte nell’ambito dell‘Ensemble Mars Atmosphere Reanalysis System (EMARS). “Il nostro lavoro – sottolinea Anzu Asumi, altra firma dell’articolo – suggerisce che le onde gravitazionali facilitano il rapido trasferimento verticale del momento angolare, influenzando in modo significativo la circolazione meridionale nell’atmosfera media su Marte. Questi processi sono piu’ simili a quello che sulla Terra avviene nella mesosfera, piuttosto che nella stratosfera”. La ricerca sottolinea anche l’importanza dei confronti planetari nella scienza atmosferica. “Nei prossimi step – conclude Sato – abbiamo in programma di indagare l’impatto delle tempeste di polvere marziane sulla circolazione atmosferica. La nostra ricerca getta le basi per la previsione del meteo sul Pianeta rosso, che sara’ essenziale per garantire il successo delle future missioni marziane”.