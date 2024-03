Spazio, l’equipaggio della navetta russa Sojuz Ms-25 è a bordo della Stazione Spaziale

Dopo un rinvio di un paio di giorni lancio e attracco regolare al’Iss

Mosca, 25 mar. (askanews) – L’equipaggio della navetta spaziale russa Soyuz Ms-25 ha fatto il suo ingresso nella Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta del cosmonauta di Roscosmos Oleg Novitskiy, della bielorussa Marina Vasilevskaya e dell’astronauta americana della Nasa, Tracy C. Dyson. I tre si sono uniti ai membri dell’equipaggio della Expedition 70, tra cui quattro americani e tre russi.Tracy Dyson trascorrerà sei mesi a bordo della stazione orbitante e rientrerà sulla Terra a settembre assieme a Oleg Kononenko e Nikolai Chub di Roscosmos che completeranno una missione di un anno sul’Iss.Novitskiy e Vasilevskaya, invece, rimarranno a bordo della stazione solo 12 giorni, riportando a casa a Loral O’Hara dopo oltre 200 giorni nello Spazio, con la Soyuz MS-24.La missione era iniziata con un piccolo brivido dopo che, per la prima volta nella storia per una navetta russa con equipaggio, il lancio della Ms-25 era stato annullato a pochi secondi dal decollo per un problema tecnico.Partita regolarmente dopo un paio di giorni, la navetta si è poi agganciata sena nessun altro problema alla Stazione Spaziale Internazionale dopo un “inseguimento” orbitale durato circa 2 giorni.