Spazio, l’Italia partecipa alla missione Ax-3 con le sue migliori aziende

L’Italia ha confermato la propria partecipazione alla missione Ax-3 di Axiom Space, programmata per partire il 10 gennaio 2024 con destinazione la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questa partecipazione fa parte di un’iniziativa del Ministero della Difesa e si inquadra nell’ambito del posizionamento nazionale avviato con un Memorandum of Understanding firmato tra il Governo italiano e Axiom Space il 19 maggio 2022, in vista della prossima fase della presenza umana nell’orbita terrestre.

Poiché la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) raggiungerà la fine della sua vita operativa entro il 2030, la NASA ha incaricato Axiom Space di costruire e gestire una nuova stazione. Quest’ultima sarà inizialmente collegata alla ISS, ma l’obiettivo finale è che operi in modo autonomo, offrendo servizi in orbita alla NASA e supportando attività commerciali nell’orbita bassa. Questo scenario evidenzia un elemento fondamentale della New Space Economy, in cui gli enti istituzionali non si occupano più direttamente della realizzazione e gestione dell’infrastruttura spaziale, bensì acquistano servizi da operatori commerciali, creando un ambiente competitivo.

I moduli abitabili del segmento della nuova stazione di Axiom saranno prodotti dalla Thales Alenia Space Italia, un’eccellenza mondiale in questo settore.

Il Governo italiano, sotto la guida del ministro Adolfo Urso, intende sfruttare le opportunità della New Space Economy per favorire un nuovo modello di collaborazione pubblico-privata. L’obiettivo è consentire alle industrie italiane di giocare un ruolo centrale nel settore spaziale, potenziando le competenze scientifiche, tecnologiche e operative legate alle attività spaziali umane.

La missione italiana vedrà la partecipazione del colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare come astronauta e pilota, insieme ai contributi dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e di diverse industrie nazionali, inclusi nomi come Barilla, Dallara automobili, Tecnogym e GVM Care & Research, rappresentando l’eccellenza del sistema Italia non solo nel settore spaziale.

Durante i 14 giorni a bordo della ISS, il colonnello Villadei avrà un ruolo centrale nel coordinare e condurre diversi esperimenti scientifici promossi dal Ministero della Difesa e dall’ASI, in collaborazione con centri di ricerca, università e industrie nazionali. Tra questi, l’Aeronautica Militare condurrà test relativi al monitoraggio degli oggetti spaziali, valutando possibili collisioni e studiando il comportamento del corpo umano in condizioni di microgravità.

Parallelamente, l’Agenzia Spaziale Italiana, in sinergia con istituti di ricerca e università italiane, esaminerà gli effetti della microgravità sulle proteine coinvolte in malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer, studierà la fertilità femminile, lo stress ossidativo legato ai disturbi cognitivi e comportamentali, oltre a condurre ulteriori esperimenti sui marcatori molecolari, sulla misura in tempo reale dei livelli di radiazione e sulla capacità di schermatura di sistemi e materiali da tali radiazioni.