Spazio, l’Ue scommette su EuroHaps: dimostratori stratosferici per le missioni

Thales Alenia Space, ha siglato un contratto del valore di 43 milioni di euro per il progetto dimostrativo EuroHAPS (High-Altitude Platform Systems). EuroHAPS e’ stato selezionato dalla Commissione Europea il 20 luglio 2022 in seguito al bando per progetti di ricerca e sviluppo collaborativi nel settore della difesa del Fondo Europeo per la Difesa (EDF). La società, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%) coordina il consorzio europeo di 11 nazioni, 21 partner e 18 subappaltatori, provenienti da 11 Paesi che gestiscono il progetto. EuroHAPS mira a sviluppare diversi dimostratori stratosferici per missioni con l’obiettivo di migliorare le capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) nonché di comunicazione. I principali partner del progetto sono Cira ed Elettronica dall’ Italia, Onera e Cea dalla Francia, Inta dalla Spagna ed ESG dalla Germania. In tutto il progetto punta a realizzare tre dimostratori per altrettante piattaforme in grado di raggiungere la stratosfera.