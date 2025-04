Spazio, nel lato nascosto della Luna potrebbe esserci meno acqua

Il mantello del lato nascosto della Luna potrebbe essere piu’ secco della controparte visibile. A questa curiosa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati della Chinese Academy of Sciences. Il team, guidato da Sen Hu, ha analizzato i campioni ottenuti durante la missione Chang’e-6. Comprendere l’abbondanza di acqua nel mantello lunare, spiegano gli esperti, e’ importante per ricostruire la formazione e l’evoluzione del nostro satellite naturale. Negli ultimi due decenni, la conoscenza dei livelli di acqua nel mantello e’ aumentata considerevolmente, il che ha portato i ricercatori ad abbandonare il tradizionale concetto di una Luna completamente priva di acqua. Il 25 giugno 2024, la missione Chang’e-6 ha riportato campioni raccolti sul suolo lunare, nel bacino di impatto Polo Sud-Aitken sul lato piu’ lontano della Luna, offrendo l’opportunita’ di esaminare per la prima volta l’abbondanza di acqua nel mantello in questa regione. Il gruppo di ricerca ha riportato composizioni di isotopi di idrogeno del minerale apatite e inclusioni di fusione dal basalto derivate dalla fusione parziale del mantello lunare. I dati suggeriscono che l’abbondanza di acqua per il mantello sia di 1-1,5 microgrammi per grammo, che e’ all’estremita’ delle misurazioni effettuate sul lato visibile della Luna, che oscillano tra uno e 200 microgrammi per grammo. Gli autori suggeriscono che la differenza nella distribuzione dell’acqua nel mantello della Luna potrebbe potenzialmente rappresentare una divisione emisferica, che rispecchia le differenze nelle caratteristiche della superficie. Questi risultati, concludono gli scienziati, sono importanti per stimare l’abbondanza totale di acqua sulla Luna e forniscono vincoli alle ipotesi relative alla formazione e all’evoluzione della Luna.