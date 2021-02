Spazio, nuove scoperte sul Pianeta Rosso: Exomars fiuta gas e perdite d’acqua

Nuove scoperte su Marte grazie al veicolo spaziale Trace Gas Orbiter della missione ExoMars di Esa e Roscosmos che ha ‘fiutato’ un nuovo gas – dopo la storica scoperta del Metano – e ‘riferito’ che il pianeta rosso perde acqua. Sale marino fissato nella superficie polverosa di Marte e sollevato nell’atmosfera del pianeta ha infatti portato alla scoperta di cloruro di idrogeno ed è la prima volta che il Trace Gas Orbiter rileva un nuovo gas. Il veicolo spaziale inoltre sta fornendo agli scienziati anche nuove informazioni su come Marte sta perdendo acqua. L’Esa riferisce che un importante studio nell’esplorazione di Marte è alla ricerca di gas atmosferici collegati all’attività biologica o geologica e sta cercando anche di comprendere l’inventario passato e presente di acqua del pianeta. L’obiettivo è determinare se Marte possa mai essere stato un pianeta abitabile e se eventuali riserve d’acqua possano essere accessibili per future esplorazioni di equipaggi umani. Due nuovi risultati arrivati dal team di scienziati di ExoMars – appena pubblicati su Science Advances – svelano così “una nuova chimica” e forniscono “maggiori informazioni sui cambiamenti stagionali” e sulle interazioni superficie-atmosfera come forze trainanti dietro alle nuove osservazioni, annuncia l’Agenzia Spaziale Europea. Le scoperte sono avvenute grazie ai dati raccolti dagli strumenti Acs e Nomad a bordo del Trace Gas Orbiter della missione Esa-Roscosmos ExoMars. “Abbiamo scoperto il cloruro di idrogeno per la prima volta su Marte. Questo è il primo rilevamento di gas alogeno nell’atmosfera marziana e rappresenta un nuovo ciclo chimico da studiare” ha annunciato Kevin Olsen dell’Università di Oxford, nel Regno Unito, uno degli scienziati principali della scoperta. Oltre a nuovi gas, l’Esa riferisce nel suo articolo sul suo sito istituzionale che il Trace Gas Orbiter “sta affinando anche la nostra conoscenza di come Marte ha perso la sua acqua, un processo che è anche collegato ai cambiamenti stagionali”. Si pensa infatti che una volta scorreva acqua allo stato liquido sulla superficie di Marte come evidenziato nei numerosi esempi di antiche valli asciutte e letti di fiume. “Oggi, l’acqua è principalmente imprigionata nelle calotte polari e sepolta nel sottosuolo. Marte perde acqua ancora oggi, sotto forma di idrogeno e ossigeno che fuoriescono dall’atmosfera” spiega l’Esa.