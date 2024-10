Spazio. Oggi al via la missione Nasa per la luna ghiacciata di Giove

Oggi al via la missione per cercare tracce di vita in una delle lune ghiacciate di Giove, negli oceani nascosti di Europa: il lancio della missione Nasa Europa Clipper è previsto per le 18:06 dal Centro spaziale Kennedy in Florida con un razzo Falcon Heavy. La missione con un costo di 5 miliardi prevede di raggiungere l’Europa nel 2030 e studiarla da vicino eseguendo circa 50 sorvoli ravvicinati, passando anche ad appena 25 chilometri di altezza. Dopo un rinvio di pochi giorni dovuto all’uragano Milton, le condizioni meteo sono ora favorevoli e la probabilità di lancio, che sarà trasmesso in streaming dalla Nasa Tv, sono stimate al 95%. E’ una missione pensata per durare almeno 10 anni di cui i primi 5 anni e mezzo impegnati in un viaggio di circa 3 miliardi di chilometri durante il quale sorvolerà Marte e Terra per riceverne una spinta e che si concluderà nel 2030 raggiungendo l’orbita di Giove. A quel punto Europa Clipper inizierà a compiere una lunga serie di passaggi ravvicinati di Europa per osservare da vicino lo spesso strato di ghiaccio che l’avvolge e che sembra custodire un grande oceano di acqua liquida che potrebbe ospitare forme di vita. Grande più di un campo da basket, Europa Clipper è la più grande sonda interplanetaria mai sviluppata dalla Nasa e ha a bordo 9 strumenti scientifici, tra cui un radar per guardare attraverso il ghiaccio e alcuni per analizzare la composizione chimica dei vapori che emergono direttamente dal mare nascosto attraverso fratture dell’involucro ghiacciato. Europa Clipper è stata disegnata per resistere alle forti radiazioni presenti attorno a Giove e tanti passaggi ravvicinati della Luna Europa, il cui più basso sarà ad appena 25 km, sono stati pensati per farne una mappa quasi completa della superficie.