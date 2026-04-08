Spazio, origine dell’acqua sulla Luna: individuate le aree piu’ probabili

L’acqua sulla Luna si sarebbe accumulata gradualmente nel corso di miliardi di anni, concentrandosi nei crateri piu’ antichi e permanentemente in ombra, offrendo nuove indicazioni su dove cercare ghiaccio lunare. Lo evidenzia uno studio guidato da Oded Aharonson del Weizmann Institute of Science e Paul Hayne della University of Colorado Boulder, pubblicato sulla rivista Nature Astronomy. I risultati suggeriscono che i depositi di ghiaccio non derivano da un singolo evento, ma da un processo continuo nel tempo. Gli scienziati hanno analizzato dati termici e simulazioni dell’evoluzione della superficie lunare, mostrando che i cosiddetti “cold traps”, crateri in ombra permanente, rappresentano i principali serbatoi di ghiaccio. In particolare, i crateri piu’ antichi risultano quelli con la maggiore probabilità di accumulo.

“Sembra che i crateri piu’ vecchi contengano piu’ ghiaccio, indicando un accumulo continuo per 3-3,5 miliardi di anni”, ha spiegato Paul Hayne. Lo studio contribuisce a chiarire una delle principali incognite dell’esplorazione lunare: perché il ghiaccio sia distribuito in modo irregolare tra i diversi crateri. I risultati escludono l’ipotesi di un’origine legata a un singolo grande impatto cometario, indicando invece una combinazione di fonti, tra cui vento solare, asteroidi e processi interni alla Luna. Tra le aree piu’ promettenti individuate figura il cratere Haworth, vicino al polo sud lunare, che potrebbe essere rimasto in ombra per oltre 3 miliardi di anni, favorendo la conservazione del ghiaccio. Queste informazioni sono cruciali per le future missioni spaziali, poichè l’acqua potrebbe essere utilizzata per il consumo umano o per la produzione di carburante. Secondo gli autori, saranno necessarie ulteriori osservazioni e analisi dirette dei campioni per comprendere pienamente l’origine dell’acqua lunare. I risultati forniscono comunque una guida strategica per indirizzare le prossime esplorazioni verso le regioni piu’ promettenti.