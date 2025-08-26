Spazio, pannelli solari in orbita per rivoluzionare il sistema energetico europeo

Il dispiegamento di pannelli solari nello spazio potrebbe rappresentare una svolta per l’approvvigionamento energetico europeo, riducendo fino all’80 per cento la necessità di impianti eolici e fotovoltaici a terra e garantendo risparmi superiori ai 35 miliardi di euro l’anno. È quanto emerge da uno studio del King’s College di Londra, pubblicato sulla rivista Joule, che inquadra l’energia solare spaziale come una tecnologia chiave nella corsa verso l’obiettivo delle zero emissioni nette entro il 2050.

“Nello spazio i pannelli possono essere orientati costantemente verso il Sole, garantendo una produzione continua di energia, a differenza di quanto accade sulla Terra”, spiega l’ingegnere Wei He, autore della ricerca. “Inoltre, la radiazione solare nello spazio è più intensa rispetto a quella che raggiunge la superficie terrestre”.

L’idea non è nuova: fu proposta già nel 1968, ma per decenni è rimasta irrealizzabile dal punto di vista tecnico ed economico. Oggi, però, diversi Paesi – tra cui Cina, India, Giappone, Russia, Stati Uniti e Regno Unito – stanno investendo nello sviluppo dell’energia solare spaziale. Il funzionamento previsto ricorda quello dei satelliti per le telecomunicazioni: i pannelli orbiterebbero intorno alla Terra, catturando i raggi solari e trasmettendo l’energia a stazioni di ricezione sul suolo tramite microonde, che verrebbero poi convertite in elettricità e integrate nella rete esistente.

Per verificare la fattibilità di questa soluzione, i ricercatori hanno utilizzato modelli della rete energetica europea al 2050, stimando costi e potenziale di raccolta in base alle tecnologie che la Nasa sta già sperimentando. I risultati indicano che l’energia solare spaziale potrebbe non solo ridurre drasticamente la dipendenza dalle rinnovabili terrestri, ma anche abbattere di oltre due terzi il fabbisogno di batterie di accumulo. Complessivamente, l’impatto economico sarebbe notevole: un taglio dei costi del sistema energetico europeo fino al 15 per cento, pari a circa 35,9 miliardi di euro di risparmio annuo.