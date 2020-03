Spazio, piovono gocce di ferro su Wasp-76: anche l’Inaf alla scoperta del pianeta estremo

Piovono gocce di ferro su un pianeta ‘estremo’ a 640 anni luce di distanza, nella costellazione dei Pesci. Si chiama pianeta Wasp-76b ed e’ un gigante caldo, che ruota vicinissimo alla sua stella, tanto che le sue temperature salgono sopra i 2400 gradi, fino a da vaporizzare i metalli. Lo ha scoperto una ricerca internazionale alla quale l’Italia partecipa con quasi 30 studiosi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e con la sua presenza nel consorzio Espresso che ha costruito lo strumento cruciale per la scoperta, installato sul Very Large Telescope (Vlt) dell’Osservatorio Europeo Meridionale (Eso) in Cile. Pubblicata sulla rivista Nature, la ricerca e’ coordinata da David Ehrenreich, dell’universita’ di Ginevra. Il risultato e’ il frutto delle prime osservazioni scientifiche dello spettrografo Espresso, costruito dal consorzio a cui partecipano Eso, Italia, Portogallo, Svizzera, Spagna. “E’ un risultato importante che dimostra la capacita’ dello strumento per l’analisi delle atmosfere dei pianeti esterni al Sistema Solare” ha detto all’ANSA Stefano Cristiani, dell’Inaf e coordinatore della partecipazione italiana al consorzio. “Abbiamo costruito uno strumento – ha aggiunto – che ha tra gli scopi principali quello di studiare pianeti extrasolari e le caratteristiche di pianeti simili alla Terra che ruotano intorno a stelle come il Sole”. Gli astronomi hanno usato lo strumento per studiare il pianeta gigante gassoso che e’ poco meno massiccio di Giove pero’ molto caldo perche’ ruota molto vicino alla sua stella, a circa 5 milioni di chilometri da essa. Questo pianeta rivolge alla sua stella sempre la stessa faccia, come fa la Luna con la Terra, e lo strumento ha rilevato la firma chimica del vapore di ferro al confine tra il lato giorno del pianeta e il lato notte. Questo strano fenomeno si verifica perche’ sul lato illuminato, dove e’ sempre giorno, fa cosi’ caldo che i metalli come il ferro evaporano nell’atmosfera. L’estrema differenza di temperatura tra il lato giorno e quello notturno, inoltre, provoca venti vigorosi che spingono la pioggia di ferro dal lato giorno ultra-caldo al lato notte piu’ freddo.