Spazio, piselli e pomodori su Marte? Possibile coltivarli ma a certe condizioni

Anche su Marte potrebbe essere possibile coltivare. Simulazioni di agricoltura su Marte con piante di piselli, carote e pomodori suggeriscono che la consociazione, ovvero la coltivazione di colture diverse mescolate insieme, potrebbe aumentare i rendimenti in determinate condizioni. Lo rivela uno studio internazionale, pubblicato su ‘Plos One’. I futuri coloni su Marte avranno bisogno di produrre cibo fresco per acquisire i nutrienti chiave persi nella disidratazione degli alimenti, la tecnica principale per inviare cibo nello spazio.

Nello studio, gli scienziati hanno voluto verificare la fattibilità e le prospettive di applicazione di un sistema di coltura intercalare come metodo per la produzione di cibo dal suolo nelle colonie marziane. Questo nuovo approccio all’agricoltura marziana aggiunge preziose indicazioni su come ottimizzare l’uso delle risorse e migliorare l’auto-sostenibilità delle colonie, che opereranno in condizioni di spazio, energia e forniture terrestri molto limitate. E’ stato simulato un probabile ambiente agricolo marziano iniziale utilizzando piccoli vasi, un ambiente di serra controllata e specie conformi ai requisiti della missione spaziale. Il pisello, o ‘Pisum sativum’, la carota, o ‘Daucus carota’, e il pomodoro, o ‘Solanum lycopersicum’, sono stati coltivati in tre tipi di terreno, simulante della regolite marziana ‘Mms-1’, ovvero un insieme eterogeneo di sedimenti, polvere e frammenti di materiale, che compongono lo strato piu’ esterno della superficie del pianeta, terriccio e sabbia, piantati in modo misto o separato. Poi, sono stati aggiunti batteri rizobi, o ‘Rhizobium leguminosarum’, come simbionti del pisello per la fissazione dell’azoto. Le prestazioni delle piante sono state misurate come biomassa fuori terra, resa, indice di raccolto e contenuto di azoto, fosforo e potassio. La consociazione ha avuto chiari effetti sulle prestazioni delle piante nella regolite di Marte, risultando vantaggiosa per il pomodoro ma, soprattutto dannosa per il pisello e la carota, causando alla fine uno svantaggio complessivo sulla resa rispetto alla monocoltura. Questo effetto e’ probabilmente dovuto all’assenza della nodulazione di Rhizobia nella regolite di Marte, che nega la fissazione dell’azoto e impedisce alle piante consociate di sfruttare la loro complementarita’. Le condizioni avverse della regolite, come il pH elevato, la grande compattezza e carenza di nutrienti, hanno presumibilmente limitato la sopravvivenza. Nella sabbia, dove le condizioni del suolo sono più favorevoli, e’ avvenuta una nodulazione efficace e la multicoltura ha superato significativamente la monocoltura. “Alla luce di cio’, suggeriamo che con semplici miglioramenti del suolo, che perfezionino le condizioni per la nodulazione, la consociazione delle colture si rivela un metodo promettente per ottimizzare la produzione di cibo nelle colonie marziane – hanno dichiarato i ricercatori – per la ricerca futura proponiamo miglioramenti specifici del suolo”.