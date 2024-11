Spazio: prima foto di una stella morente al di fuori della nostra galassia

Catturata, per la prima volta, l’immagine di una stella in via di spegnimento al di fuori della Via Lattea. A farlo una squadra di astronomi internazionale guidata da Keiichi Ohnaka, astrofisico dell’Universidad Andrés Bello, in Cile. I risultati, riportati su Astronomy and Astrophysics, non sarebbero stati possibile senza il contributo offerto dal Very Large Telescope Interferometer dell’Osservatorio europeo australe, VLTI dell’ESO. “Per la prima volta, siamo riusciti a scattare un’immagine ingrandita di una stella morente in una galassia al di fuori della nostra Via Lattea”, ha affermato Ohnaka. Le nuove osservazioni rivelano una stella, chiamata WOH G64, che si trova a ben 160.000 anni luce dalla Terra ed emette gas e polvere, nelle ultime fasi prima di diventare una supernova. “Abbiamo scoperto un bozzolo a forma di uovo che circonda da vicino la stella”, ha detto Ohnaka. “Siamo emozionati perché questo potrebbe essere correlato alla drastica espulsione di materiale dalla stella morente prima di un’esplosione di supernova”, ha continuato Ohnaka. Mentre gli astronomi hanno scattato circa due dozzine di immagini ingrandite di stelle presenti nella Via Lattea, svelandone le proprieta’, innumerevoli altre stelle vivono in altre galassie, cosi’ lontane che osservarne anche una sola in dettaglio e’ stato estremamente impegnativo. La stella appena immortalata si trova nella Grande Nube di Magellano, una delle piccole galassie che orbitano attorno alla Via Lattea. Gli astronomi conoscono questa stella da decenni e l’hanno opportunamente soprannominata la “stella gigante”, in quanto e’ circa 2000 volte piu’ grande del Sole. Per tale motivo, WOH G64 e’ classificata come una supergigante rossa. La squadra di ricerca di Ohnaka era da tempo interessata a questa stella gigante.