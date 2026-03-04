Spazio, quanto vale il mercato italiano dei servizi di osservazione

Il mercato dei servizi di Osservazione della Terra in Italia nel 2025 ha raggiunto i 340 milioni di euro, con una crescita del 17 per cento rispetto al 2024. Dopo la forte accelerazione del 2024 (più 28 per cento), la crescita appare inferiore, ma in linea con l’evoluzione del contesto europeo: secondo le ultime stime Earsc pubblicate nel 2025 il mercato europeo ha raggiunto i 2,66 miliardi di euro nel 2024, con una crescita pari a più 17 per cento rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge dall’Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano. Le startup della Space Economy italiane nel 2025 hanno raccolto 25 milioni di euro, in linea con il 2024, dove – al netto del mega round da 150 milioni di euro dell’outlier D-Orbit – vennero raccolti 26 milioni di euro. Il mercato italiano è in linea con le economie europee comparabili (Germania, Francia, Spagna e Regno Unito) dove, escludendo le scaleup nazionali che polarizzano i flussi di investimento, l’ecosistema si attesta organicamente intorno alle decine di milioni di euro di raccolta di capitali. In un periodo in cui l’economia dello spazio sta vivendo un grande dinamismo a livello globale, caratterizzato da fattori geopolitici che hanno accentuato l’importanza dello spazio come asset per la difesa, da trasformazioni industriali e da innovazione tecnologica, l’Italia si trova di fronte oggi a una sfida cruciale: quella del post Pnrr, che negli ultimi tre anni ha sostenuto importanti interventi, come la realizzazione della costellazione satellitare Iride e la creazione della Smart Space Factory.