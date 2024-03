Spazio, Salamone (Asi): Voluntas segna un cambio di paradigma nella Space Economy

“Entro il 2030 mille miliardi di investimenti nel settore aerospaziale”

Milano, 19 mar. (askanews) – “La missione Voluntas è un un evento, in ottica Sistema Paese, nel quale Aeronautica Militare e Agenzia Spaziale Italiana hanno collaborato per portare in orbita alcune attività di sperimentazione che, in qualche modo, avranno anche delle ricadute sulla società civile. Questo mi dà il La per dire anche di come lo Spazio e le nuove attività, in qualche modo, legate alla Space Economy abbiano anche delle ricadute sul mondo civile e, quindi, di come questo sia da traino anche per la filiera economica e per le industrie nazionali che lavorano in questo specifico settore. In particolare, al di là della missione Axiom – molto importante che segna un cambio di passo e anche un cambio di paradigma rispetto a quello che è stato fatto negli anni passati perché c’è una stretta collaborazione tra il mondo della ricerca, il mondo dell’industria e il mondo delle istituzioni, con l’Aeronautica Militare e l’Asi – quindi segna il La per l’avvio di una nuova era. Si stima che la Space Economy, entro il 2030, possa raggiungere il valore di mille miliardi di dollari e questo dà anche il valore delle attività che l’agenzia Agenzia Spaziale Italiana con le altre istituzioni stanno facendo anche in ottica di supportare la filiera nazionale e quindi le aziende nazionali che lavorano nel settore della Difesa dell’aerospazio”.Così ad askanews Luca Salamone, direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) parlando a margine dell’evento “Volo umano spaziale: opportunità per le aziende italiane nella New Space economy” organizzato a Milano da Aeronautica Militare e PwC Italia.