Spazio, scoperta una coppia di stelle distante 150 anni luce dalla Terra

Scoperto un sistema binario di nane bianche estremamente raro e compatto situato a circa 150 anni luce di distanza dalla Terra. A farlo gli astronomi dell’Università di Warwick. Questo sistema, descritto su Nature Astronomy, e’ destinato a esplodere come una supernova di tipo Ia tra circa 23 miliardi di anni, un evento che sarà visibile nel cielo notturno con una luminosità fino a dieci volte quella della Luna. Il sistema ha una massa complessiva di 1,56 volte quella del Sole, la piu’ alta mai osservata per un sistema binario di nane bianche. Le due nane bianche orbitano a una distanza estremamente ravvicinata, pari a un sessantesimo della distanza tra la Terra e il Sole, completando un orbita in circa 14 ore. Secondo gli astronomi, la radiazione delle onde gravitazionali fara’ avvicinare progressivamente le stelle fino a causare l’esplosione. L’evento sara’ caratterizzato da una “quadrupla detonazione”, in cui il materiale espulso da una stella colpirà la seconda, innescando ulteriori esplosioni. Le supernovae di tipo Ia sono cruciali per misurare le distanze cosmiche e comprendere l’espansione dell’Universo. Questo sistema rappresenta una conferma diretta di uno scenario teorico secondo cui due nane bianche orbitanti strettamente possono causare tali esplosioni. Inoltre, la scoperta suggerisce che sistemi simili potrebbero essere relativamente comuni nella Via Lattea. Nonostante la vicinanza al nostro sistema solare, questa supernova non rappresenterà un pericolo per la Terra. Tuttavia, l’evento offrirà agli astronomi un’opportunità unica per studiare questi fenomeni estremamente energetici e migliorare la comprensione delle origini delle supernovae di tipo Ia.