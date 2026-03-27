Spazio, scoperta un’area senza raggi cosmici tra la Terra e la Luna

Individuata una regione dello spazio tra Terra e Luna in cui l’intensità dei raggi cosmici galattici e’ significativamente ridotta, una sorta di “cavita’” protettiva generata dall’estensione del campo magnetico terrestre. Il risultato arriva da uno studio guidato da Wensai Shang della Shandong University e della Tibet University, pubblicato su Science Advances, basato sui dati raccolti dal lander lunare cinese Chang’E-4. L’analisi suggerisce che il campo magnetico terrestre si estenda piu’ lontano di quanto ritenuto finora, influenzando la distribuzione delle particelle ad alta energia nello spazio circumterrestre. I raggi cosmici galattici sono particelle estremamente energetiche che attraversano il Sistema solare e possono danneggiare strumenti e organismi viventi. Finora si riteneva che fossero distribuiti in modo uniforme nello spazio tra Terra e Luna. Tuttavia, esaminando i dati del rivelatore LND (Lunar Lander Neutron and Dosimetry) raccolti per 31 cicli lunari, i ricercatori hanno osservato una diminuzione significativa della loro intensita’ in una specifica regione dell’orbita lunare. Secondo lo studio, questa cavita’ e’ causata dall’estensione della magnetosfera terrestre fino almeno all’orbita della Luna sul lato illuminato dal Sole. In questa configurazione, il campo magnetico della Terra agisce come uno scudo che devia parte dei raggi cosmici, creando zone a radiazione ridotta. I risultati indicano che la Luna attraversa questa regione per circa due giorni durante ogni rivoluzione, in particolare nelle ore precedenti il mezzogiorno lunare. Questa scoperta ha potenziali implicazioni per le future missioni spaziali. La presenza di una zona con minore esposizione ai raggi cosmici potrebbe essere sfruttata per ridurre i rischi per gli astronauti e per proteggere le apparecchiature sensibili durante missioni lunari o nello spazio profondo. Gli autori sottolineano che saranno necessari ulteriori studi per definire con maggiore precisione l’estensione e la dinamica di questa cavita’, ma il risultato modifica la comprensione della distribuzione delle radiazioni nello spazio tra Terra e Luna.