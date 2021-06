Spazio, selezione astronauti per l’Esa: oltre 22mila candidature al bando

Aspiranti astronauti e astronaute da tutta Europa sono in attesa della prossima fase del processo di selezione dell’Esa, in seguito alla chiusura, avvenuta il 18 giugno, del primo periodo di candidatura dell’Agenzia dopo 11 anni. Nonostante i dati non siano ancora definitivi, si legge nella nota, i numeri iniziali indicano che piu’ di 22.000 persone hanno presentato domanda per i posti disponibili per aspiranti astronauti e astronaute dell’Esa. In occasione dell’ultimo bando, nel 2008, il numero di candidati e candidate che hanno fornito un certificato medico e inviato il modulo di domanda online ammontava a 8.413. Peraltro, l’attuale selezione per astronauti e astronaute del 2021 e’ la prima in cui l’Esa abbia offerto una posizione a un astronauta con una disabilità fisica: e’ previsto che la candidata o il candidato prescelto lavori insieme all’Esa per determinare gli adattamenti necessari per essere membro dell’equipaggio in una futura missione nello spazio.