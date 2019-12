“SpeakMe”, la nuova social App di dating basata sui messaggi vocali

Una nuova social app per il dating online dedicata a chi cerca nuove relazioni, l’anima gemella o amici. Si chiama SpeakMe, è disponibile per i sistemi operativi iOs e Android e, a differenza di altre piattaforme simili, si fonda sulla voce. Lanciata sul mercato italiano, la nuova app ha l’obiettivo – attraverso l’omonima startup, creata appositamente per il suo sviluppo – di rivolgersi nel tempo all’Europa e al mondo intero tramite server dedicati in ogni singolo paese.

Gli utenti, dopo aver dimostrato di essere maggiorenni, possono cercare i propri interlocutori con un breve messaggio vocale registrato. Il potenziale partner ha, per la prima volta al mondo, l’opportunità di collegare volto e voce del possibile contatto. Impostando dati personali minimi, ogni iscritto può registrare due messaggi, ognuno di massimo venti secondi, e relativi ai temi “Chi sono”, “I miei hobby”. L’applicazione mostra quindi i profili delle possibili corrispondenze per parlarci, ascoltarle, incontrarle. Il numero dei messaggi diretti è illimitato. Ogni tre ore si possono visualizzare venti nuove possibili corrispondenze e ci si può loggare al sistema anche attraverso la pagina Facebook. Gratuita nella versione base, SpeakMe prevede in quella premium la geolocalizzazione, anche fino a pochi km di distanza, ma nella salvaguardia della privacy, e la visione dei social del possibile contatto. Il sistema non immagazzina nessun messaggio e i contatti non sono condivisi con la rubrica del cellulare, per la privacy totale degli utenti. Disponibile in italiano e in inglese la nuova app prevede, anche nella versione free, una funzione distintiva “il messaggio casuale”, un gioco: un audio personale che il sistema invierà in autonomia a dieci utenti sparsi nel paese, un vero e proprio amo gettato nel mare del social dating.