Imprese in Innoland, la classificazione dell’ufficio del censimento

Sviluppatori di opportunità

Imprese appartenenti a una rete internazionale. Rappresentano un’opportunità per il territorio se è possibile agganciarle alla rete locale.

Campioni locali

Imprese che operano nei mercati internazionali sfruttando fattori locali. Rappresentano i campioni locali, ma non sono necessariamente coinvolte nella creazione di un ambiente innovativo locale.

Nodi di connessione

Sono i nodi di connessione tra le grandi maglie delle reti internazionali, formate dalle imprese che operano sui mercati globali, e la rete locale.

Cattedrali nel deserto

Imprese che hanno connessioni con i propri centri di riferimento (globali), ma non con l’ambiente locale.

Utilizzatrici di risorse locali

Imprese che beneficiano delle condizioni favorevoli dell’economia del territorio, ma con limitate ricadute sul suo sviluppo.

Attrattori

Imprese che dimostrano come l’economia locale sia strategicamente attrattiva per le multinazionali, che insediandosi nell’area contribuiscono alla crescita locale.

Poco integrate nel territorio

Imprese che non hanno radicamento nel territorio e che generalmente non hanno neppure la capacità di contribuire alla creazione di un ambiente innovativo.

Tradizionali

Imprese che generalmente soddisfano bisogni locali utilizzando risorse locali. La loro attività può essere messa in difficoltà nei periodi di cambiamento.

Leader locali

Imprese che fanno leva sulla rete di relazioni a cui possono accedere nell’economia locale. Di solito sono impegnate nel tessere e rafforzare questa rete.

