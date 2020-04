Speculazioni e aumento dei prezzi dovuti al Coronavirus. Ecco come ci si può difendere e cosa si rischia.

di Salvatore Pignataro

Sono numerose le segnalazioni relative alle speculazioni legate all’emergenza Coronavirus. Non solo mascherine, guanti, e gel igienizzanti, ma anche prodotti alimentari hanno visto registrare in molti casi una lievitazione dei prezzi rispetto a tre mesi fa. Tutto ciò, chiaramente è vietato. Per la legge, infatti, è reato vendere a prezzi alti speculando sul Coronavirus. I commercianti e fornitori che, approfittando della forte domanda di determinati prodotti ( mascherine, igienizzanti e guanti) aumentano i prezzi per guadagnarci sulle vendite compiono manovre speculative e quindi sono perseguibili ai sensi dell’articolo 501 bis ( Manovre speculative su merci) che prevedono come pena la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 516 a 25.822 euro. Tra l’altro sarebbe buon uso per i cittadini conservare gli scontrini relativi all’acquisto di mascherine, gel disinfettante ed esibirli alla Guardia di Finanza, ma anche alle altre alle forze dell’ordine ( Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale ecc) come probabilmente è già avvenuto in molti casi, per denunciare e fare verificare soprattutto il margine relativo al rincaro della merce incrociando i costi dei prodotti fatturati e quelli venduti al dettaglio o all’ingrosso. Nonostante la battaglia di alcune associazioni dei consumatori a livello nazionale, anche in Campania, sarebbero state effettuate numerose segnalazioni e denunce per contrastare questi fenomeni. In molti esercizi commerciali, il prezzo delle mascherine e gel è lievitato del 1500% e questo credo sia assurdo ai danni soprattutto dei poveri cittadini. Alcuni articoli che prima dell’emergenza costavano due euro, sono lievitati fino a diciotto o euro, nonostante in molti casi è stato verificato che le aziende abbiano venduto molti prodotti al prezzo di costo, il rincaro sarebbe avvenuto con la vendita al dettaglio. Oltre a questo, l’articolo 501 bis del codice penale, prevede la procedibilità di ufficio in caso di flagranza verificata direttamente dagli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria che possono anche effettuare il sequestro dei beni ( ai sensi dell’art. 253 c.p.p.). L’eventuale condanna comporta anche l’interdizione dell’attività commerciale o industriale.” Dunque l’unica arma in mano ai cittadini e la forza e coraggio a segnalare e denunciare.