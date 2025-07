Speranza a Gaza dopo che Hamas si dice pronto a colloqui di pace

“Ma la guerra non finirà in modo permanente, Israele non vuole”

Khan Younis, 5 lug. (askanews) – Spiragli di ottimismo ma anche tanti dubbi a Gaza dopo che Hamas ha dichiarato di essere pronto ad avviare “immediatamente” colloqui su una proposta di cessate il fuoco. Le immagini vengono da Khan Younis nel Sud della Striscia. Una palestinese ha detto di sentirsi “felice” dopo l’annuncio, mentre altri hanno espresso ottimismo sul fatto che la guerra stia per finire.Karima al-Ras, residente di Khan Younis, dice “Siamo felici che Hamas abbia risposto positivamente, e speriamo che venga annunciata una tregua e che i valichi vengano finalmente riaperti così possiamo ricevere la farina. La gente sta morendo per la farina, e i giovani muoiono mentre cercano di procurarla per i propri figli”.Mahmud Masoud aggiunge “Basta! La guerra va avanti da troppo tempo ormai, e la gente è esausta oltre ogni immaginazione. Non ce la facciamo più. È quasi da due anni ormai, e la situazione è molto difficile e sta diventando sempre più difficile.”Per Mohammed al-Amur, “La posizione di Hamas sulla proposta degli Stati Uniti ostacola chiaramente gli sforzi di chi cerca di prolungare la guerra, e credo che il conto alla rovescia verso un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sia già iniziato.”E per Khaled Shaat,”Si prevede che la guerra nella Striscia di Gaza cessi entro pochi giorni, ma non finirà in modo permanente, poiché l’occupazione israeliana ha reso la violenza, la distruzione e la devastazione contro il popolo palestinese una realtà ricorrente.”