“E’ un fatto completamente nuovo, non è mai accaduto prima a livello globale. Ci troviamo ad affrontare una crisi senza precedenti”: a dirlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, che a Mezz’ora in più su Raitre non nasconde la difficoltà del momento legata all’epidemia di Coronavirus. “La situazione è seria, è folle sottovalutarla – aggiunge -. E’ una grande sfida che sta riguardando questo pezzo di mondo, ma l’Italia ha risorse”. In più occasioni il titolare del dicastero della Salute si è appellato alla responsabilità dei singoli cittadini. “C’è bisogno di un patto tra istituzioni e cittadini, noi lo stiamo facendo, non abbiamo la bacchetta magica contro questa battaglia, ma abbiamo bisogno di un patto perché i comportamenti virtuosi sono decisivi. I decreti non bastano ma senza comportamenti corretti la battaglia diventerà complicata. Abbiamo messo 20 mila risorse umane, abbiamo adottato misure di contenimento rigide ma che hanno bisogno di un’alleanza con le persone, solo con comportamenti corretti si può vincere la sfida”. Speranza stigmatizza la “fuga” delle ultime ore dalle zone rosse. “Serve il pugno duro contro le persone contagiate che vanno in giro. Sono atteggiamenti che non sono accettabili. I comportamenti sbagliati vanno puniti”. “Stiamo lavorando per evitare di trovarci di fronte al dilemma tra scegliere chi curare, e lo stiamo facendo lavorando sul contenimento. L’altra strada – conclude – è quello di rafforzare il sistema sanitario nazionale, e lo facciamo con una immissione di personale e con l’acquisto di attrezzature. Un investimento senza precedenti”.

(ITALPRESS).

L’articolo Speranza “Affrontiamo una crisi senza precedenti” proviene da Italpress.