Speranza: “Piazza civica e bellissima, chiede un’Europa più forte”

Il messaggio da Roma rafforza l’Ue, dice esponente Pd

Roma, 15 mar. (askanews) – “È una piazza bellissima che chiede un segno di protagonismo all’Europa, chiede un’Europa più forte, un’Europa più visibile e più capace di costruire iniziative di pace, è un messaggio che rafforza l’Europa”: lo ha affermato il deputato Pd ed ex ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine della grande manifestazione “Una Piazza per l’Europa” a Roma. “Penso che questa sia una piazza civica, al di fuori dei partiti, è una piazza di gente che di fronte a questo mondo disordinato, di fronte a Trump che pone sfide nuove a tutti, anche con atteggiamenti che spiazzano tutti, dice semplicemente vogliamo un’Europa più forte”, ha aggiunto, riguardo alla polemica sulle diverse visioni d’Europa in piazza.