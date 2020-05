La fase due è alle porte: una novità non indifferente per i cittadini italiani ma soprattutto uno spiraglio di luce dopo i tanti sacrifici fatti finora. Si darà la possibilità di incontrare nuovamente i propri cari e di riprendere alcune attività chiuse da mesi. Un momento che molti lavoratori aspettavano con impazienza, mentre atri dovranno attendere ancora qualche settimana per tornare a una parvenza di normalità.

Bisogna pensare positivo, per quanto difficile, perché la situazione non diventi insopportabile per chi non potrà ripartire con le proprie attività prima di giugno. È importante, in questo periodo della vita, paradossale e pieno di incertezze, non perdere la fiducia nonostante l’ansia per la salute e le preoccupazioni lavorative.

Un secondo aspetto da non sottovalutare è quello inerente al nostro stile di vita, che molti esperti chiamano ‘’new life’’. Si è dato questo nome proprio perché, come dice la parola, ci sarà un cambiamento radicale per quanto concerne le nostre abitudini, quelle che avevamo e tanto amavamo prima del lockdown. L’essere umano si adatta velocemente alle situazioni, e lo fa soprattutto per garantirsi la sopravvivenza. Sarà difficile tornare alla nostra vita passata: troppi cambiamenti e troppa distanza sociale porteranno a considerare normale tutto ciò che stiamo vivendo in quest’epoca e, al contrario, a ritenere strano un ritorno alle nostre vecchie attività.

Soprattutto i giovani stanno prendendo coscienza delle cose a cui dovranno rinunciare nel corso del tempo: discoteche, teatri, aperitivi in compagnia e tant’altro. Dovranno sperimentare nuovi modi per divertirsi e comunque dovranno rinunciare chissà per quanto tempo alle loro abitudini.

Dobbiamo farci forza, giovani e adulti, per non abbatterci di fronte a una sfida, dolorosa, che nessuno prevedeva di dover affrontare.

Ma gli inconvenienti fanno parte della nostra esistenza, e questa prova ne è un esempio. Sta a noi dimostrare che saremo capaci non solo di resistere ma di uscirne più forti.