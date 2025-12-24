Spesso gli opposti combaciano. Anche se si è in guerra, si nota

Natale è in dirittura d’arrivo, seguito a ruota da fine anno. Tempo quindi di guardare alle proprie spalle e, soprattutto, avanti, sia a breve che a medio-lungo termine. Indietro, il 2025 si sta lasciando molte negatività, le più gravi originate in primis dalle guerre. A loro volta, quelle stesse hanno causato molti altri disastri, primo fra tutti l’ingente perdita di vite umane, a cui si aggiungono quelle patrimoniali, peraltro di quantificazione non facile.

Ciò nonostante è fondamentale per l’umanità intera elaborare una bozza di ciò che si dovrà necessariamente avviare il prossimo anno. Nonostante tutto, non è possibile tralasciare l’avvio di attività incasellate nello scadenziere 2026 e, in qualche modo, in relazione tra di esse.

Due argomenti tengono banco: la transizione energetica e il deciso incremento del campo di applicazione dell’IA, l’Intelligenza Artificiale. Non che esse siano state retrocesse nel limbo delle intuizioni rimaste tal quale come scaturite, anzi da considerare come vivaio in cui effettuare l’innesto o la sfrondatura di verifica rilevate nella parentesi temporale di cui innanzi.

Per la transizione energetica, l’ipotesi appena formulata è ancora più attendibile. La prima fase di utilizzo di prodotti energetici meno inquinanti di quelli provenienti da fonti tradizionali, ha favorito la possibilità di correzione di tiro prima di procedere con investimenti cospicui da rivisitare e aggiornare a stretto giro. È facile dedurne che il risparmio finanziario sarà decisamente consistente. Tutto ciò non ha pretese di minimizzare gli effetti della follia guerriera attualmente in pieno spiegamento.

Sarà bene non andare oltre non perché manchi cosa commentare, solo che le giornate di oggi e di domani un tempo sono state dedicate a pensieri e parole decisamente più gradevoli. Ma tant’è, e sarà bene contentarsi. Con l’augurio di non andare oltre e sarà già tanto.