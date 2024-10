Spettacoli, 3 milioni a festival, cori e bande: domande al Mic entro il 6 novembre

La Direzione generale Spettacolo dal vivo del ministero della Cultura ha pubblicato il decreto direttoriale che destina per il 2024 la somma di 3 milioni di euro al sostegno di festival, cori e bande. Non sono ammessi a partecipare al presente bando singoli organismi, singoli gruppi corali e/o singole bande musicali e/o singole associazioni, considerato il livello nazionale della procedura. La domanda dovrà essere presentata entro le ore 16:00 del 6 novembre 2024. Possono presentare domanda di contributo: Le associazioni nazionali operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale.

Gli eventi di qualità realizzati da associazioni nazionali rappresentative nel settore corale e/o bandistico dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali interregionali, nazionali e/o internazionali.

Gli eventi di qualità realizzati dalle associazioni regionali rappresentative degli organismi corali e bandistici, dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali vaste; Fondazioni di comprovata rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati da Fondazioni di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel settore corale e/o bandistico dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali interregionali, nazionali o internazionali, favorendo la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare e diffondendo le tradizioni italiane all’estero; Fondazioni e associazioni create o partecipate da enti pubblici allo scopo di promuovere l’educazione musicale popolare tradizionale; Raggruppamenti tra almeno quattro diversi organismi per attività di circuitazione interregionale e nazionale.

Al momento della presentazione della domanda il raggruppamento tra almeno quattro diversi organismi deve essere già costituito. Gli organismi facenti parte di tali raggruppamenti non potranno presentare singole candidature nell’ambito del presente avviso pubblico pena l’esclusione; Raggruppamenti temporanei tra almeno quattro enti pubblici territoriali. Al momento della presentazione della domanda il raggruppamento tra almeno quattro enti pubblici territoriali deve essere già costituito e l’ente pubblico territoriale proponente deve essere capofila del raggruppamento. Gli eventi di qualità realizzati dagli organismi di cui alla presente lettera dovranno essere circuitati su aree territoriali vaste e non circoscritte con interessamento del territorio di almeno quattro Comuni. I soggetti devono essere in possesso (o avvalersi di soggetti che siano in possesso) dei seguenti requisiti: Previsione nell’atto costitutivo di finalità coerenti con il presente decreto; Operatività da almeno 5 anni; Sede legale e operativa in Italia; Rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro e del CCNL dei lavoratori del settore eventualmente impiegati.