Spettacoli, a Portici Villa Mascolo in danza: un’esplosione di talento con l’École et Ballet

Uno spettacolo davvero indimenticabile quello andato in scena presso l’incantevole Villa Mascolo, nel cuore di Portici. L’auditorium di questa meravigliosa villa vesuviana, riaperta di recente grazie all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Cuomo, ha ospitato infatti la serata di fine corso della ADS Ecole et Ballet di Manuela Carrino dedicata quasi interamente alla danza, con i giovani danzatori provenienti da Portici e dai paesi limitrofi che si sono esibiti in una varietà di discipline mozzafiato.

Lo spettacolo è iniziato con un elegante concerto brandeburghese di Bach, un omaggio allo stile classico che ha catturato l’attenzione del pubblico fin dalle prime note.

Successivamente, le più piccole ballerine hanno reso omaggio alla famosa bambola LOL, tanto amata dalle bambine di tutto il mondo. Con un’esibizione frizzante e coloratissima, hanno dimostrato tutto il loro talento e la loro grazia, incantando la platea con la loro dolcezza.

Un momento di grande intensità è stato rappresentato poi da una coreografia ermetica di tecnica contemporanea, firmata dal celebre coreografo Alex Atzewi, ospite della scuola come insegnante esterno, che ha saputo esprimere emozioni profonde e complesse attraverso i movimenti dei giovani ballerini, lasciando il pubblico senza parole.

L’hip-hop non poteva mancare, e così è stato presentato “The Monster” sotto la guida del maestro Luca Di Prisco. Questa performance ha catturato l’energia e l’audacia di questo stile di danza urbana, coinvolgendo il pubblico con la sua vivacità e la sua carica di adrenalina.

Il modern ha avuto il suo momento con una coreografia basata sulle “Quattro stagioni”, un connubio affascinante tra la musica di Vivaldi e i movimenti contemporanei dei danzatori. Un vero spettacolo visivo ed emotivo, in cui la natura si è fusa con l’espressione artistica per creare un’esperienza unica.

Infine, per concludere in grande stile, è stato presentato un pregiatissimo “Ballo in Maschera” ispirato alle coreografie del balletto di repertorio “Harlequinade”. Il palco si è trasformato in un regno incantato, in cui i ballerini hanno indossato maschere e costumi elaborati, danzando con grazia e eleganza.

Un’ulteriore sorpresa è stata la speciale partecipazione del cantante Alberico Lombardi, che ha entusiasmato l’intero spettacolo con alcune delle sue più belle interpretazioni. La sua voce melodiosa e coinvolgente ha aggiunto un tocco di magia ed emozione a una serata già straordinaria.

In conclusione, lo spettacolo presso Villa Mascolo è stato un trionfo di talento e bellezza, un’esibizione davvero gradevole impreziosita dagli splendidi costumi dell’Atelier di Giuseppe Tramontano e sapientemente illuminata dalla magia di Lucinfesta di Antonio Criscuolo, coronando nel migliore dei modi possibili il 47esimo anno di vita di questa preziosa realtà artistica dell’intera provincia di Napoli.