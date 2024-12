Spettacoli, alla Biblioteca sociale di Barra va in scena la “Cantata dei Pastori”

La casa di Francesca non è una libreria, non vende libri: è una biblioteca, un luogo deputato alla lettura ma anche all’accoglienza dove puoi fermarti a leggere, discutere e pensare. Un punto di ritrovo, dove i bambini del quartiere imparano la musica, il teatro, fanno i compiti e stanno insieme.

È un faro, di luce, tra le ombre di un quartiere difficile, quello di Barra.

Nata lo scorso anno dall’opera di due insegnanti in pensione che hanno speso tutto il loro tempo, e le loro forze, per realizzare il sogno della loro unica figlia.

Il 22 dicembre La casa di Francesca si trasforma in teatro, per beneficenza, e ospiterà la Compagnia teatrale del Maestro napoletano Armando Chartier.

“Abbiamo deciso di regalare, per Natale, La cantata dei Pastori ai bambini di Barra. Si tratta di un testo sacro, – spiega il maestro Chartier – scritto nel 1698 dal drammaturgo napoletano Andrea Perrucci, da me riadattato per le scolaresche, che narra il viaggio di Maria e Giuseppe verso Betlemme: un cammino ostacolato da Lucifero, che cercherà di impedire la nascita di Gesu’. Saranno gli angeli a proteggere il viaggio della Sacra Famiglia affinché si compia la volontà divina: in una eterna contrapposizione tra bene e male, che rappresenta per i ragazzi un autentico momento di riflessione e insieme di divertimento”.

Chartier, maestro di musica e teatro, che in Campania lavora da quasi trent’anni coinvolgendo ragazzi e bambini con percorsi musicali e laboratori teatrali, quest’anno è partito con il suo tour Natalizio dalla vicina Basilicata, coinvolgendo a Nova Siri oltre 600 studenti dell’Istituto Enrico Fermi di Policoro, per poi proseguire in oltre 30 scuole della Campania.

Ultimo appuntamento, questa volta in beneficenza, il 22 dicembre alle ore 16, alla Casa di Francesca, in via Via Bernardo Quaranta, dove sarà il benvenuto chiunque voglia “donare” un po’ del suo Natale alla Biblioteca sociale di Barra.