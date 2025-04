Spettacoli dal vivo nelle periferie: finanziamenti Mic per 10,5 milioni di euro

Spettacolo dal vivo nelle periferie delle città metropolitane: “nell’ottica di garantire anche per l’anno 2025 la continuità dell’azione di sostegno a favore delle attività di spettacolo nelle aree periferiche di comuni capoluogo delle città metropolitane il Ministero della Cultura ha destinato la somma di 10.500.000 euro al finanziamento di attività di spettacolo dal vivo volte a promuovere progetti di inclusione sociale riequilibrio territoriale e ovviamente tutela occupazionale”. Lo ha affermato il ministro della Cultura Alessandro Giuli in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Risorse messe in campo per “valorizzare il patrimonio culturale attraverso le arti performative nelle aree periferiche delle città metropolitane. Le risorse devono essere utilizzate dai comuni capoluogo delle città metropolitane per sostenere attività di spettacolo nelle aree periferiche sulla base di progetti selezionati tramite un bando pubblico”, ha detto il ministro.