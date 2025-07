Spettacoli, va in onda la nuova puntata del family show di Vicedomini

Andrea Bocelli, il regista americano Pool Feig, gli attori Lorenzo de Moor, Peppe Lanzetta e Francesco di Leva insieme a Veronica Berti, Serena Autieri, Dèlia Duran, Alex Belli, Sarah Harrar, Graziano Scarabicchi, Jennifer Stella, Daly Kalala, Antonella Salvucci, lo chef Pasquale Palamara e il professore Pietro Lorenzetti sono tra gli ospiti della quarta puntata di Felicità 2025 in onda su Rai2, sabato 19 luglio ore 12:00. Il popolare family magazine di Pascal Vicedomini sbarca in quest’occasione a Pompei per i concerti del celebre tenonere e a Ischia per raccontare la bella estate sull’isola verde in occasione del 23º Global Film & Music Festival. L’evento dell’estate cinematografica mondiale, ponte virtuale tra il festival di Cannes e la mostra del Cinema di Venezia. Un incredibile appuntamento per il jet-set internazionale con la partecipazione straordinaria di artisti da ogni parte del mondo.