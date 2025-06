Spettacolo, accessibilità artisti disabili: contributi per teatro, musica e danza

La Direzione generale Spettacolo del ministero della Cultura ha pubblicato l’Avviso pubblico relativo ai contributi per progetti volti a favorire l’accessibilità alle attività dello spettacolo dal vivo da parte di artiste ed artisti con disabilità. Sono oggetto di contributo fino ad un massimo di 12 progetti di Teatro, Danza, Musica e Circo e, in relazione alla disciplina di prevalenza, i progetti a carattere multidisciplinare, che prevedano a livello professionale la partecipazione di artiste ed artisti con disabilità alle attività di spettacolo dal vivo e ne promuovano le capacità, ne valorizzino i talenti e che siano realizzati da Raggruppamenti di Organismi professionali dello spettacolo dal vivo che abbiano sottoscritto un accordo di collaborazione. Le domande, firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila attuatore, dovranno essere presentate, pena esclusione, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line dalla Direzione generale Spettacolo sulla piattaforma FUSonline, entro le ore 16 del 25 luglio 2025.

I progetti devono favorire l’accessibilità alle arti professionali dello spettacolo dal vivo da parte di artiste ed artisti con disabilità, valorizzandone lo specifico contributo creativo ed interpretativo; devono prevedere nuove produzioni di spettacoli dal vivo, riallestimenti di produzioni e spettacoli di repertorio con la partecipazione artistica professionale di artiste/artisti con disabilità, devono promuovere la circolazione nazionale la più ampia fruizione da parte pubblico, con un adeguato piano di comunicazione e con iniziative mirate al pubblico con disabilità.

I progetti dovranno prevedere: a) la partecipazione professionale a diverso titolo (es. drammaturgia, coreografia, ideazione, direzione, progettazione, interpretazione, esecuzione), di uno o più artiste/i con disabilità in una produzione o un riallestimento di una produzione o uno spettacolo in repertorio. L’inserimento professionale nel progetto degli artisti/e con disabilità dovrà essere attestato da iscrizione al Fondo Pensione lavoratori dello spettacolo e/o da contratti ordinariamente in essere nel settore dello spettacolo dal vivo; b) azioni e soluzioni per favorire l’accesso ai luoghi di prove e di spettacolo per gli artisti/e con disabilità coinvolti/e nel progetto stesso; c) una distribuzione nazionale dello/degli spettacolo/i con un minimo complessivo di 6 repliche in almeno 2 regioni; d) un piano di promozione e di comunicazione del progetto che utilizzi forme di informazione accessibile; e) una proposta organica ed integrata con l’ordinaria programmazione dei teatri / spazi ospitanti di spettacoli che vedono la partecipazione professionale di artisti/e con disabilità (vedi lettera a), adeguatamente promossa presso tutto il pubblico.