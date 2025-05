Spettacolo, all’asta memorabilia di Moira Orfei

Roma, 28 mag. (askanews) – Il prossimo 10 giugno, alle 18, si terrà un evento destinato a entrare nella storia dello spettacolo: un’asta di pezzi unici e inestimabili appartenuti a Moira Orfei, leggenda internazionale del Circo e icona assoluta dello showbiz italiano.

Questo appuntamento, nel segno della memoria e della rinascita, intende trasformare il patrimonio artistico e personale della diva in nuova linfa per il suo amato circo. L’asta sarà condotta con la massima trasparenza e cura dalla Casa d’Aste Bolli & Romiti, sotto l’attenta supervisione del figlio Stefano Orfei e della nuora, l’attrice e showgirl Brigitta Boccoli, a garanzia del valore affettivo e storico di ogni singolo pezzo.

Il catalogo include memorabilia di inestimabile valore: dagli abiti di scena cuciti su misura per Moira e impreziositi da paillettes, piume e cristalli, alle sue celebri pellicce colorate, passando per i sontuosi monili indossati sui set cinematografici e televisivi che l’hanno resa celebre. Ogni oggetto racconta una pagina della sua vita, quella di una donna che ha trasformato il circo in uno spettacolo d’arte totale, riconosciuto in tutto il mondo.

Il ricavato dell’asta sarà interamente destinato alla riapertura del Circo di Moira, una delle compagnie circensi più amate e celebri a livello internazionale. Questo ritorno atteso e necessario porterà in scena un circo nuovo, moderno e senza animali, come voluto e ribadito da Brigitta Boccoli e Stefano Orfei, da sempre attenti alle tematiche del rispetto e della sostenibilità.

L’appuntamento del 10 giugno rappresenta molto più di una semplice vendita all’asta: è un atto d’amore verso una figura irripetibile, un gesto di continuità culturale e uno sguardo rivolto al futuro, nel nome di Moira Orfei. L’asta si svolgerà a Roma, in Via Beatrice Cenci 9, sia dal vivo che online. Sarà preceduta dall’esposizione dei singoli pezzi il 7, 8 e 9 giugno, dalle 11 alle 18.