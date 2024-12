Spettacolo, cantanti e attori under 33: voucher e contributi per i più talentuosi

Con la collaborazione della presidenza della Commissione Cultura della Camera dei deputati e della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, l’associazione culturale Gennaro Cannavacciuolo offre un sostegno a giovani artisti di talento tramite il Premio Gennaro Cannavacciuolo. La finalità del premio è di dare spazio e sostenere un(a) attore/attrice-cantante italiano/a tra i 18 e 33 anni che si potrà distinguere per capacità espressiva e poliedrica, nonché per una preparazione tecnica e una innata capacità di affrontare il comico, il tragico, il cabaret, la rivista, opere cantate e ballate, quali l’operetta, il teatro-canzone ed il musical, alla stregua di quanto portato in scena da Gennaro Cannavacciuolo. In giuria Pino Strabioli (regista, attore, giornalista e conduttore), Luciano Mattia Cannito (coreografo e regista), Enzo De Caro (attore e sceneggiatore), Rossana Casale (cantante e docente di Conservatorio), Barbara Giordani (casting director) e Maria Giuseppina Troccoli (Commissario Straordinario Roma Lazio Film Commission). Il termine per partecipare al bando scade il 14 febbraio 2025 e la serata di premiazione si terrà a Roma il 24 maggio con l’esibizione dei candidati finalisti; al vincitore verrà offerto un supporto concreto per i suoi obiettivi professionali. Il premio consisterà in una somma in denaro una tantum pari a 1.500 euro; un voucher per l’iscrizione a una o più masterclass o scuola professionale a scelta di un valore di 1.500 euro; uno shooting fotografico professionale da realizzarsi a Roma Inoltre, l’associazione ha stipulato un protocollo di intesa con alcune scuole e master/corsi professionali, che assicureranno al vincitore ed i destinatari di una menzione speciale uno sconto a loro riservato. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito dell’associazione.