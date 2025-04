Spettacolo, Casa Surace sbarca a teatro: “La riunione di condominio”

Roma, 18 apr. (askanews) – Dai social al teatro. Il fenomeno Casa Surace arriva con lo spettacolo “La riunione di condominio – Tutti sotto lo stesso tetto”. Una divertente e caotica assemblea dove un regolamento da votare, vicini “particolari” e un pubblico coinvolto in prima persona, danno vita a una commedia che è satira, ma anche tenero affresco di un’Italia che si ritrova “tutta sotto lo stesso tetto”. Il tour parte da Napoli, terra del celebre collettivo, con il debutto al Teatro Acacia martedì 20 maggio, cui segue l’anteprima milanese al Teatro Manzoni mercoledì 12 giugno, in attesa dell’uscita delle date della prossima stagione 2025/26.

Scritto da Simone Petrella, Alessio Strazzullo e Daniele Pugliese, founder e autori di Casa Surace, con la regia di Paolo Ruffini – che lo produce con Vera Produzione – lo spettacolo vede protagonisti in queste prime due date Antonella Morea (La Mamma) Riccardo Betteghella (Ricky “il milanese”) e Daniele Pugliese (Nicola “il temerario”).

“La riunione di condominio” è una commedia che metaforicamente racconta vizi, virtù e contraddizioni di un Paese che, proprio come un condominio, sembra diviso su tutto, ma che alla fine trova sempre il modo di “stare insieme”. In un crescendo di battute, situazioni esilaranti e momenti d’improvvisazione, la scena si allarga fino a confondersi con la realtà: il teatro si fonde con la vita vera e il pubblico si ritrova a far parte di una grande e divertentissima “famiglia”. E quando l’assemblea rischia di degenerare, arriva Mamma Antonella, la voce più autentica, affettuosa e “rumorosa” del condominio, pronta a riportare tutti alla “ragione”… a modo suo!

“Partecipare non è un’opzione: è un dovere condominiale!”, sottolineano gli artisti di Casa Surace, che dopo aver conquistato milioni di fan sui social, si lanciano in questa nuova avventura teatrale nel loro decimo anniversario dalla formazione.

Casa Surace è una factory creativa e casa di produzione nata nel 2015 da un collettivo di amici e coinquilini di Napoli e Sala Consilina (Sa). Ma soprattutto una famiglia allargata di oltre 5 milioni di follower sul web: in 10 anni di storia, ha prodotto più di 500 video raggiungendo oltre 1 miliardo di visualizzazioni sui suoi canali social, grazie alla capacità di raccontare l’Italia con ironia e leggerezza, attraverso personaggi dissacranti come Ricky” Il Milanese” (Riccardo Betteghella), Nicola “Il Temerario” (Daniele Pugliese), Pasqui (Bruno Galasso), la Mamma (Antonella Morea) e la celebre e amatissima Nonna Rosetta scomparsa nel 2022.