Spettacolo dal vivo, artisti disabili: contributi dal MiC per l’accessibilità

La Direzione generale Spettacolo del ministero della Cultura ha pubblicato l‘avviso pubblico relativo ai contributi per progetti volti a favorire l’accessibilità alle attività dello spettacolo dal vivo da parte di artiste ed artisti con disabilità. La Dg del MiC ha messo a disposizione della piattaforma on-line la modulistica per la presentazione delle domande. Le risorse a disposizione per l’erogazione dei contributi, nei limiti e sulla base di quanto disposto dalle leggi annuali e pluriennali di bilancio, sono pari a 557.923 euro Sono oggetto di contributo fino ad un massimo di 18 progetti di Teatro, Danza, Musica e Circo e, in relazione alla disciplina di prevalenza, i progetti a carattere multidisciplinare, che prevedano a livello professionale la partecipazione di artiste ed artisti con disabilità alle attività di spettacolo dal vivo e ne promuovano le capacità, ne valorizzino i talenti e che siano realizzati da Raggruppamenti di Organismi professionali dello spettacolo dal vivo sottoscrittori di un accordo di collaborazione. Le domande, firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila attuatore dovranno essere presentate, pena esclusione, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line dalla Direzione Generale Spettacolo sulla piattaforma FUSonline, entro le ore 16:00 del 15 febbraio 2024.