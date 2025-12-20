Spettacolo dal vivo, bando Mic da 1,5 milioni di euro: approvata la graduatoria

Il Ministero della Cultura, tramite la Direzione generale Spettacolo del Dipartimento per le attività culturali, ha approvato la graduatoria e disposto l’assegnazione dei contributi per il sostegno a progetti innovativi di promozione e valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo, presentati da istituti e luoghi della cultura statali e da soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero. Le risorse, pari a 1.500.000 euro, finanziano progetti nei settori musica, teatro, danza e circhi, fino a un massimo di 75.000 euro per ciascun progetto. Sono state ammesse alla valutazione 76 domande, esaminate dalla Commissione prevista dall’Avviso, che ha attribuito i punteggi sulla base dei criteri stabiliti dal bando. I contributi sono stati quindi assegnati in proporzione ai punteggi conseguiti, nei limiti delle risorse disponibili. Risultano ammessi al contributo progetti presentati da musei nazionali, parchi archeologici, archivi di Stato, biblioteche e complessi monumentali, distribuiti su tutto il territorio nazionale, con interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo. L’erogazione dei contributi, relativi a progetti che si svolgeranno nel corso del 2026, è subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse in bilancio e sarà disposta successivamente alla trasmissione alla Direzione generale Spettacolo della relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo, da inviare entro le ore 16.00 del 13 novembre 2026. L’elenco completo dei beneficiari, dei punteggi e degli importi assegnati è disponibile nel decreto pubblicato sul sito della Direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura.