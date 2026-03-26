Spettacolo dal vivo nelle periferie: avviso del Comune di Napoli da 889mila euro

Il Comune di Napoli ha pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di progetti culturali da realizzare nell’ambito della rassegna Affabulazione – Espressioni della Napoli policentrica 2026, finalizzata all’animazione delle municipalità periferiche della città attraverso eventi di spettacolo dal vivo e attività laboratoriali tematiche. L’iniziativa prevede una dotazione finanziaria complessiva di circa 900mila euro, destinata al sostegno di rassegne di teatro, musica e danza che si distribuiranno nel territorio cittadino secondo un criterio policentrico, con l’obiettivo di favorire inclusione sociale, riequilibrio territoriale e valorizzazione delle realtà artistiche locali. “Il bando affabulazione segue il grande bando Cultura Napoli 2026, portando a quasi 4 milioni di euro l’investimento complessivo che il Comune di Napoli destina allo sviluppo della programmazione culturale attraverso l’assegnazione di contributi economici.

Proseguendo nel solco tracciato dal sindaco Gaetano Manfredi, che ha individuato nella cultura un asset strategico fondamentale per favorire un equilibrato sviluppo del territorio cittadino, l’Amministrazione chiama a raccolta le energie migliori del settore per costruire un’offerta culturale solida, diversificata, diffusa e rappresentativa delle potenzialità della città”, dichiara Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli che aggiunge: “Si conferma così, anche attraverso la continuità dei finanziamenti, il supporto costante alle realtà culturali locali, con l’obiettivo di rendere Napoli sempre più un polo di innovazione, scambio e integrazione”.

In continuità con il successo delle precedenti edizioni di Affabulazione e in coerenza con gli indirizzi del ministero della Cultura, che finanzia il progetto attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal vivo, il bando è rivolto a soggetti operanti nel settore – tra cui associazioni, enti, fondazioni e cooperative – con comprovata esperienza almeno triennale. I progetti dovranno prevedere almeno cinque spettacoli tra teatro, musica e danza, accompagnati da attività laboratoriali, e si svolgeranno nel periodo compreso tra il 20 settembre e il 10 dicembre 2026. Le attività interesseranno diverse municipalità della città, tra cui Secondigliano, Miano, Scampia, Ponticelli, Barra, Soccavo, Bagnoli e Poggioreale, con una programmazione artistica articolata per generi e coerente con le specificità culturali dei territori coinvolti. Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è pari a 75mila euro, fino all’80% del costo complessivo, con obbligo di cofinanziamento da parte dei proponenti. Tutte le attività dovranno essere a ingresso gratuito. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente via Pec entro le ore 10:00 del 14 maggio 2026. L’avviso e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Napoli. Per tutte le info e scaricare i bandi e i moduli di partecipazione: https://www.comune.napoli.it/ novita/affabulazione-2026/.