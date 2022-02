Spettacolo di sapori e leggerezza: la nostra esperienza da Gika a Torre Annunziata

di Raffaele De Santis

Locale: Gika

Tipologia: Pizzeria, Ristorante

Indirizzo: Corso Umberto I, 244, 80058 Torre Annunziata, NA

Telefono: 081 861 0927

Prezzo: €€ – €€€

Apre i battenti nel 2011 uno dei locali più apprezzati di Torre Annunziata, Gika, che fa della qualità e della ricerca due punti cardine della sua filosofia. Il successo della pizzeria e del suo obiettivo viene certificato da una seconda apertura, otto anni dopo, a Salerno, grazie alla quale Gika ha potuto far conoscere la sua pizza idratata al 70% anche nel capoluogo campano. Il locale non si limita ad offrire pizze e rosticceria, anzi: l’ambizione ha portato il proprietario Gino Camera ad espandere al 360° la sua attività, portando anche panini e bar nella propria offerta, in questo articolo ci soffermeremo tuttavia esclusivamente sulla pizzeria.

Il pasto non può non aprirsi con l’imponente e gustosa rosticceria del locale: le frittatine, dal peso che si avvicina intorno ai 450g, rappresentano un antipasto ideale per 2 o addirittura 3 persone. Il fritto di Gika si distingue dalla concorrenza proprio per la grandezza, anche nei crocché, decisamente più grossi rispetto a quelli più tradizionali, disponibili in due versioni completamente diverse: in doppia panatura panko, che esalta il sapore delle patate, e la più tradizionale panatura accoppiata a tarallo e sugna.

A spettacolari antipasti seguono pizze altrettanto emozionanti da vedere e gustare, il risultato di tante prove e ricerche. La “Ginka flambè” conquista l’attenzione per la teatrale accensione a tavola, che permette al cliente di assistere al progressivo scioglimento del grasso sulla propria pizza, ma è la “Bocconcella” il vero tocco di bellezza e trionfo di sapori: grazie all’unione di bontà tipiche della nostra terra, il pistacchio ed il cornicione saporito ripieno di ricotta questa pizza conquisterà il vostro cuore, ancor prima del vostro palato. Un altro accostamento peculiare è quello tra pizza e pulled pork: nella “Willa” emerge un ingrediente davvero insolito, la pera sciroppata, accompagnata da salsa affumicata al miele, speck, fiordilatte, e gorgonzola!

Tutte le domeniche a pranzo Gika offre una formula davvero golosa, All You Can Eat a 15 euro di antipasto e pizza. Un’iniziativa per promuovere tutte le idee del locale a clienti che desiderano approfittare della domenica per godersi un’esperienza culinaria diversa dalle solite. Il locale è davvero piacevole, ed è in grado di combinare qualità e divertimento a prezzi onestissimi, considerando i prodotti utilizzati nelle pizze e la grande mole di lavoro e ricerca che si cela dietro ad esse!

“Dagli Occhi di un Foodblogger” nasce dalla collaborazione tra un foodblogger emergente, Fabrizio Liberati, ed il pubblicista Raffaele De Santis. con l’obiettivo di raccontare le idee e le attività dei locali che esaltano la nostra Napoli!

Se l’articolo vi ha incuriositi, potete seguire Gika sui profili social Facebook ed Instagram. Inoltre, sempre utilizzando Instagram, è possibile consultare il menù nelle storie in evidenza.