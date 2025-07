Spettacolo, fondazioni lirico-sinfoniche: ripartiti i 200 milioni del Fondo nazionale. Più di 14 mln al San Carlo di Napoli 

La Direzione generale Spettacolo dal vivo del ministero della Cultura ha assegnato 199.250.000 di euro alle 14 fondazioni lirico-sinfoniche come quota di contributo del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. La cifra riconosciuta è al netto di una riduzione ‘a monte’ di 4,3 mln di euro operata dal ministero dell’Economia e delle finanze sui capitoli di bilancio su cui sono allocate le risorse finanziarie da destinare alle fondazioni lirico-sinfoniche in applicazione della normativa sulla spending review.

IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI SPENDING REVIEW

Ai fini della ripartizione tra le fondazioni lirico-sinfoniche della quota individuata dal Mef come contributo al contenimento della spesa pubblica, va tenuto presente che la Fondazione Teatro alla Scala di Milano, la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la Fondazione Arena di Verona sono esenti dall’applicazione delle misure di contenimento della spesa in quanto risultano espunte dall’elenco Istat delle Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, l’importo di 4,3 mln è stato ripartito solo sulle altre 11 fondazioni.

LA RIPARTIZIONE

Definito il calcolo del contributo alla spending review, le fondazioni sono distinte tra quelle di forma organizzativa speciale (La Scala e Santa Cecilia) e le altre. Alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano e alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, entrambe riconosciute di forma organizzativa speciale e non ricomprese nell’elenco ISTAT, competono quindi un contributo rispettivamente di 32.675.548,02 e di 13.368.811,96 euro, per un totale di 46.044.359,98 euro. La rimanente quota Fnsv 2025 di 153.205.640,02 euro è ripartita tra le restanti dodici fondazioni non dotate di forma organizzativa speciale, tenuto conto del fatto che la Fondazione Arena di Verona non è comunque ricompresa nell’elenco Istat e quindi non soggetta al contenimento della spesa. Fondazione Teatro Comunale di Bologna riceve 9.495.003,19 euro; Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 15.421.176,63 euro; Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova 8.891.594,98 euro; Fondazione Teatro di S. Carlo in Napoli 14.357.653,51 euro; Fondazione Teatro Massimo di Palermo 15.233.083,40 euro; Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale 19.696.659,00 euro; Fondazione Teatro Regio di Torino 13.509.050,44 euro; Fondazione Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste 9.418.708,27 euro; Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 17.207.276,07 euro; Fondazione Arena di Verona 11.472.255,26 euro; Fondazione Teatro Lirico di Cagliari 9.531.673,94 euro; Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari 8.971.505,33 euro.