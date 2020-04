Spiagge, i balneari campani: Indicazioni confuse, settore nel caos. E c’è chi ha deciso di non aprire

Situazione di stallo in Campania per gli stabilimenti balneari. Alcuni dei gestori potrebbero arriva decidere di restare chiusi per la stagione estiva. Nel tavolo della scorsa settimana, la Regione ha dato l’ok all’avvio dei lavori di manutenzione e installazione a partire dal 4 maggio, ma ha rimandato alle decisioni del ministero della Salute per le disposizioni da osservare con l’apertura al pubblico, che ogni regione dovrà poi assumere e adattare alle specificità dei territori. “Senza questi chiarimenti i gestori hanno le mani legate – spiega all’AGI il presidente regionale del Sindacato italiano balneari, Marcello Giocondo – si rischia di sprecare soldi e tempo. I nostri livelli nazionali stanno sollecitando il ministero e speriamo di avere notizie per la prossima settimana”. Con questo scenario, gli oltre 100 concessionari della Campania dal 4 maggio potranno effettuare solo piccoli interventi di manutenzione, come la pitturazione, l’allestimento degli spogliatoi o dell’infermeria, limitando al minimo il montaggio delle strutture.

Sono molte le questioni da chiarire con disposizioni generali. Oltre al distanziamento tra gli ombrelloni, i gestori attendono di sapere come bisognerà comportarsi per il bagno in acqua, per le piscine, per i lettini a mano senza ombrellone o per l’utilizzo delle docce. “Queste incognite arrecano ulteriori danni al settore – sottolinea Giocondo – in una stagione che è già difficilissima. A pieno regime, infatti, gli stabilimenti potranno incassare il 30-40% rispetto al fatturato degli ultimi anni e dovranno assumersi spese molto ingenti”. A cominciare dalla manutenzione, che per le grandi strutture costerà diverse migliaia di euro, passando per l’acquisto di dispositivi di protezione e degli strumenti per la misurazione della temperatura corporea. “Senza un’accelerazione imminente – fa notare il presidente del Sib Campania – e un sostegno importante da parte del Governo e della Regione, molti decideranno di non aprire, scegliendo il male minore ed evitando tutte queste spese, che per alcuni sono insostenibili. Il nostro lavoro è già soggetto a una serie di incognite, come le condizioni meteorologiche, ma quest’anno sarà davvero dura”.