Spiagge, rapporto Legambiente: in Campania solo il 33% è free

La Campania è “una regione dove trovare un posto libero dove prendere il sole liberamente e gratuitamente e’ sempre piu’ difficile”. E’quanto emerge dal rapporto “Spiagge” di Legambiente, che ogni anno fotografa la situazione e i cambiamenti delle aree costiere insieme a Goletta Verde (la storica campagna dell’associazione ambientalista che monitora la qualita’ delle acque del mare e che fara’ tappa in Campania il 6 agosto) nella regione si puo’ stimare che le sole concessioni relative agli stabilimenti ed ai campeggi superano il 67% di occupazione delle spiagge campane. Cio’ significa che solo il 33% del litorale della regione e’ “free”. In dettaglio sono 3.967 le concessioni demaniali marittime, di cui 916 sono per stabilimenti balneari, 137 per campeggi, circoli sportivi e complessi turistici, mentre le restanti sono distribuite su vari utilizzi.

Legambiente denuncia l’aumento delle concessioni balneari, che ad oggi interessano oltre la meta’ delle spiagge italiane a cui si aggiunge un 8% di costa non balneabile perche’ il mare e’ inquinato. Sulla base dei dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Regioni e Comuni, e l’analisi di foto aeree, e’ emerso che i primi dieci Comuni costieri con la maggiore occupazione di spiagge in concessione sono: Alassio, in Liguria; Jesolo, in Veneto; Forte dei Marmi, in Toscana; Rimini, in Emilia Romagna; Lido di Ostia, sul litorale romano; San Benedetto del Tronto, nelle Marche; Alba Adriatica, in Abruzzo; Pozzuoli, in Campania; Giardini Naxos e Mondello in Sicilia. Lungo lo Stivale si registra una situazione composita, ma nel complesso decisamente allarmante per chilometri sottratti alla libera fruizione. Laddove non si osserva un incremento delle concessioni, il motivo e’ da ricercare nella mancanza di spiagge libere, come in Versilia o in Romagna, dove meno del 10% dei litorali e’ spiaggia libera, un risultato che e’ pero’ spesso la somma di corridoi tra gli stabilimenti e di zone in cui e’ vietata la balneazione.

Il record, secondo il rapporto Spiagge di Legambiente, si registra a Forte dei Marmi, dove lungo 4,7 km di linea costiera si contano 125 stabilimenti, per un’occupazione del 93,7% della costa. Mentre in Liguria ed Emilia-Romagna quasi il 70% e’ occupato da stabilimenti balneari, in Campania il 67,7%, nelle Marche il 61,8%. Preoccupa la situazione in Sicilia, dove la percentuale di spiagge in concessione e’ piu’ bassa che in altre regioni, ma nel 2019 sono state presentate oltre 600 richieste di nuovi stabilimenti. A confermare la necessita’ di controlli sono alcune situazioni di illegalita’ come a Ostia o Pozzuoli, dove muri e barriere impediscono vista e accesso al mare. I dati 2020 del portale Acque del ministero della Salute, elaborati dall’associazione ambientalista, rivela poi un 7,8% di tratti sabbiosi sottratti alla balneazione per inquinamento, un fenomeno che coinvolge soprattutto Sicilia, Calabria e Campania, con ben 73,5 km complessivi sui 90 interdetti a livello nazionale. Sono poi 169,04 i chilometri di costa ‘abbandonati’ in tutta Italia. Il risultato e’ che la spiaggia libera e balneabile nel nostro Paese si riduce mediamente al 40%, ma con grandi differenze tra le Regioni.