Spici, via all’Officina digitale: un nuovo laboratorio per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale

Spici (Società per l’innovazione, la cooperazione e l’internazionalizzazione) ha inaugurato la sua Officina Digitale, un nuovo laboratorio tecnologico avanzato concepito per accompagnare imprese, startup, enti pubblici e istituzioni nel percorso di transizione digitale.

L’evento si è svolto presso il Polo Tecnologico Fabbrica Italiana dell’Innovazione, nel cuore del San Giovanni Innovation District, e ha visto una grande partecipazione da parte di rappresentanti istituzionali, stakeholder e realtà attive nell’ecosistema dell’innovazione.

L’Officina Digitale di Spici arricchisce l’offerta di innovazione del Polo di San Giovanni a Teduccio, aggiungendo un nuovo tassello al costituendo San Giovanni Innovation District.

Si tratta di una struttura altamente specializzata nelle tecnologieemergenti e abilitanti, con focus su Intelligenza Artificiale, Extended Reality, Gaming, Gamification e Digital Storytelling. Dotata di server per l’addestramento di modelli AI, workstation per lo sviluppo software, dispositivi immersivi (AR/VR/XR) e strumenti per la produzione di contenuti interattivi, l’Officina è un ambiente dinamico in cui un team multidisciplinare lavora a fianco di partner pubblici e privati per sviluppare soluzioni digitali su misura, accessibili e ad alto impatto.

Moderata da Luigi Amodio di Spci, la presentazione di Officina Digitale è stata introdotta dai saluti istituzionali del presidente Vincenzo Lipardi, cui sono seguiti gli interventi di Mario Mustilli (presidente di Sviluppo Campania), Viola Di Caccamo (responsabile della Comunicazione e Relazioni Esterne di Simest) e Amedeo Manzo (presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli e della Federazione Banche di comunità credito cooperativo della Campania e della Calabria), sottolineando il valore strategico dell’iniziativa per il territorio e l’economia dell’innovazione.

“Con l’apertura dell’OfficinaDigitale – ha detto Lipardi -, Spici si è dotata di un importante strumento per realizzare prodotti e servizi nell’ambito dell’IntelligenzaArtificiale generativa, rafforzando la sua presenza sul mercatodell’innovazioneo”.

Amedeo Manzo si è detto “particolarmente soddisfatto di toccare con mano i risultati della realizzazione di quest’ultimo investimento di Spici, che ha visto la BCC di Napoli come partner finanziario. La nostra Banca è la Banca del territorio, ed è attenta all’economia tradizionale della città. Ma accanto alle imprese tradizionali, ci sono oggi tante realtà in fermento, che hanno portato Napoli ad essere la seconda città per numero di startup tecnologiche, con una crescita importante anche del numero di Pmi innovative. È un mondo chela BCC di Napoli segue e supporta con grande attenzione. Sono sicuro che con quest’iniziativa Spici contribuirà a rilanciare Napoli, a partire dal Polo tecnologico Fabbrica Italiana dell’Innovazione di San Giovanni a Teduccio, di cui la nostra banca è socio fondatore”. “Sono contento di partecipare all’inaugurazione di un nuovo investimento e non all’ennesimo convegno – ha dichiarato Maio Musilli – , anche perché in questo caso ricordo che Spici ha utilizzato lo strumento Sfin, gestito da Sviluppo Campania per conto della Regione Campania. Accanto agli investimenti come lo SFIN, voglio ricordare che Sviluppo Campania è soprattutto impegnata nell’attivare strumenti finanziari che si aggiungono a quelli tradizionali delle Banche per supportare l’innovazione. E’ il caso, ad esempio, delprogramma Garanzia Campania Bond, che ha permesso a oltre 90 le piccole e medie imprese campane di realizzare i propriprogetti di crescita ed espansione sul mercato italiano ed estero, rafforzando la propria competitività. Entro il mese di luglio sono attese ulteriori importanti novità su questo fronte”.

A seguire, il taglio del nastro, la visita agli spazi, le dimostrazioni tecnologiche e la presentazione dei primi use case hanno restituito un’immagine concreta del potenziale dell’Officina come motore di innovazione collaborativa.