Spighe Verdi 2026, ecco i 97 Comuni premiati: la Campania sale a nove riconoscimenti

Le Spighe Verdi 2026 per i Comuni rurali sono state annunciate questa mattina nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta a Roma presso il Cnr alla presenza dei sindaci vincitori.

Sono 97 le località rurali che potranno fregiarsi, in questa undicesima edizione, del riconoscimento Spighe Verdi 2026, rispetto alle 90 dello scorso anno: 10 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati.

Il programma e gli obiettivi

Spighe Verdi è un programma nazionale della Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere. Il progetto è pensato per guidare i Comuni rurali, passo dopo passo, nella definizione di strategie di gestione del territorio orientate alla sostenibilità ambientale e alla qualità della vita delle comunità.

Per accompagnare i Comuni rurali nell’adozione dello schema, la Fondazione FEE Italia ha condiviso con Confagricoltura un set di indicatori utili a fotografare le politiche territoriali e orientarle verso criteri di maggiore sostenibilità.

Spighe Verdi rappresenta uno strumento di valorizzazione del patrimonio rurale, ricco di risorse naturali e culturali, anche in chiave occupazionale. Per raggiungere risultati concreti sono necessari due elementi fondamentali: la volontà dell’amministrazione comunale di avviare un percorso di miglioramento e la partecipazione della comunità e delle imprese, in particolare quelle agricole.

Il sistema di valutazione

Nella fase di valutazione, portata avanti dalla Commissione secondo un rigido schema procedurale, hanno contribuito diversi enti istituzionali, tra cui il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero del Turismo, il Cnr, Ispra e Confagricoltura.

Tra gli indicatori presi in considerazione figurano: partecipazione pubblica; educazione allo sviluppo sostenibile; corretto uso del suolo; presenza di produzioni agricole tipiche; sostenibilità e innovazione in agricoltura; qualità dell’offerta turistica; funzionalità degli impianti di depurazione; gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla raccolta differenziata; valorizzazione delle aree naturalistiche e del paesaggio; cura dell’arredo urbano; accessibilità senza limitazioni.

Si tratta di alcuni degli indicatori che guidano il programma, destinati a essere aggiornati nell’ottica di un miglioramento continuo e del massimo coinvolgimento dei Comuni italiani.

Un modello basato sull’esperienza internazionale

Spighe Verdi si basa sull’esperienza quarantennale della FEE, presente in 85 Paesi, nella gestione del programma internazionale Bandiera Blu, un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari.

L’agricoltura riveste un ruolo centrale nel programma, in quanto rappresenta il contesto in cui si sviluppa la principale trasformazione culturale del progetto. Da questa impostazione nasce la collaborazione con Confagricoltura e gli altri partner istituzionali.

Le dichiarazioni

“Anche il 2026 registra un incremento del programma Spighe Verdi – ha dichiarato Claudio Mazza, presidente della Fondazione FEE Italia –, sono ben 10 i nuovi Comuni rurali che ottengono il riconoscimento. Spighe Verdi rappresenta un percorso concreto di crescita per i territori rurali italiani, non un semplice riconoscimento formale. È un programma che aiuta i Comuni a tradurre la sostenibilità in scelte amministrative quotidiane, dalla gestione del territorio alla tutela del paesaggio, dalla qualità dell’agricoltura alla valorizzazione delle comunità locali. Spighe Verdi dimostra che la sostenibilità non riguarda solo le aree urbane o costiere, ma è un elemento decisivo per i Comuni rurali e le aree interne, custodi di un patrimonio ambientale e culturale unico. Il lavoro svolto insieme ai Comuni evidenzia un elemento chiave: la sostenibilità funziona quando diventa processo continuo, misurabile e condiviso. Spighe Verdi è quindi un investimento sul futuro dei territori rurali italiani, sulla loro capacità di essere competitivi senza perdere identità, e sulla possibilità di coniugare sviluppo economico e tutela dell’ambiente in modo duraturo ed efficace, consapevoli che la sostenibilità è divenuta un forte fattore strategico per lo sviluppo turistico dei territori”.

“L’agricoltura è un pilastro necessario per la tenuta economica e sociale delle aree interne; la spina dorsale di un sistema che dà impulso, oltre alla cura del paesaggio e alla produzione di beni di prima necessità, a ricettività, enogastronomia e turismo esperienziale – ha sottolineato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura –. Con questa convinzione rinnoviamo la fruttuosa collaborazione con FEE che trova la sua massima espressione nel riconoscimento delle Spighe Verdi: un certificato che è sinonimo di qualità e rispetto dell’ambiente e del territorio, un brand che ha visto crescere la propria riconoscibilità nel tempo, un attestato a cui ambire. Il successo dell’iniziativa, confermato dalle adesioni in aumento che coinvolgono Comuni rurali da ogni parte d’Italia, trova forza nel percorso oltre che nella celebrazione finale, prevedendo progetti di crescita strategica che puntano su sostenibilità, circolarità e innovazione. Leve imprescindibili per lo sviluppo del settore primario”.

Le regioni e i Comuni premiati

Le Spighe Verdi 2026 sono state assegnate in 15 regioni.

Il Piemonte ottiene il maggior numero di riconoscimenti con 22 Spighe Verdi (un’uscita e cinque ingressi): Acqui Terme, Alba, Barolo, Barone Canavese, Bra, Caluso, Candia Canavese, Canelli, Carignano, Centallo, Cherasco, Chiusa di Pesio, Farigliano, Gamalero, Gavi, Guarene, Monforte d’Alba, Narzole, Poirino, Pralormo, Santo Stefano Belbo e Volpedo.

Salgono a 11 le località per la Calabria (un nuovo Comune): Belcastro, Cariati, Crosia, Locri, Miglierina, Montegiordano, Roseto Capo Spulico, Santa Maria del Cedro, Sellia Marina, Trebisacce, Villapiana.

Le Marche vantano 9 località premiate: Esanatoglia, Grottammare, Matelica, Mondolfo, Montecassiano, Montelupone, Numana, Senigallia, Sirolo.

Anche la Campania ottiene 9 riconoscimenti (con due ingressi): Agropoli, Ascea, Capaccio-Paestum, Conca della Campania, Foiano di Val Fortore, Massa Lubrense, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Positano.

In Umbria le Spighe Verdi sono 8: Deruta, Gubbio, Montecastrilli, Montefalco, Norcia, Scheggino, Todi, Trevi.

Anche la Puglia ottiene 8 Comuni: Andria, Bisceglie, Castellaneta, Carovigno, Maruggio, Nardò, Ostuni, Troia.

Nel Lazio sono 7 le località (due ingressi): Canale Monterano, Gaeta, Morro Reatino, Pontinia, Rivodutri, Sabaudia, San Felice Circeo.

La Toscana ottiene 6 riconoscimenti (due uscite): Bibbona, Castiglione della Pescaia, Castagneto Carducci, Gambassi Terme, Grosseto, Orbetello.

In Liguria i Comuni sono 4: Andora, Borgio Verezzi, Lavagna, Sanremo.

La Sicilia conta 3 località: Modica, Ragusa, Vittoria.

In Abruzzo le Spighe Verdi sono 3: Gioia dei Marsi, San Salvo, Tortoreto.

Il Veneto ha 2 località: Montagnana e Porto Tolle.

In Basilicata 2 Comuni: Nova Siri e Pisticci.

In Lombardia 2 Comuni: Ome e Sant’Alessio con Vialone.

L’Emilia-Romagna conta 1 Comune: Parma.

I criteri per l’assegnazione del riconoscimento

Gli indicatori Spighe Verdi sono 67 e compongono 16 macro-aree:

A. Notizie di carattere generale

B. Partecipazione pubblica

C. Educazione alla sostenibilità

D. Assetto urbanistico

E. Agricoltura

F. Protezione della biodiversità

G. Conservazione e valorizzazione del paesaggio

H. Tutela del suolo

I. Gestione del ciclo dei rifiuti

J. Efficienza energetica

K. Qualità dell’aria

L. Qualità dell’acqua

M. Qualità dell’ambiente sonoro

N. Mobilità sostenibile

O. Turismo

P. Rischio