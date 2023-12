Spigolature sulla mobilità delle competenze e dei talenti, primo passo programmato dalla Ue (II)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI COM(2023) 715 (qui) PAGG. 1/24 di cui da pag. 13 in poi vengono tratte le “spigolature” dal testo autentico, e indicato qui in carattere non corsivo. — LE “SPIGOLATURE (i)” SONO IN QUESTO MEDESIMO BLOG IN DATA DI IERI 30 11 2023

———————————————————

Qual è l’utilità di un quadro di competenze?

permette agli studenti di sviluppare competenze adeguate, fiducia in sè stessi e pensiero critico per aiutarli a diventare cittadini responsabili.

Cosa si intende per competenze?

una caratteristica intrinseca di un individuo causalmente collegata ad una performance eccellente in una mansione. [La competenza] si compone di motivazioni, tratti, immagine di sé, ruoli sociali, conoscenze e abilità. — La competenza non è uno stato o una conoscenza posseduta.

Chi sono i talenti in poche parole, e non certo quelli citati dalla Bibbia (Matteo 25), affidati ai servi dI Dio

talenti, sono persone che immaginiamo molto dotate, laureate, plurimasterizzate, con competenze straordinarie .

l’anno europeo delle competenze sottolinea che è e rimarrà indispensabile un approccio strategico per colmare le carenze di manodopera e di competenze migliorare le informazioni sulle procedure di riconoscimento e la comparabilità delle qualifiche Il reperimento di informazioni sulle qualifiche e sulle competenze acquisite nei paesi terzi e sulle procedure di riconoscimento e convalida applicabili negli Stati membri è un elemento essenziale sia per i datori di lavoro che per i candidati di paesi terzi

Sebbene attualmente non esista un punto centrale di informazione a livello dell’UE sul riconoscimento delle qualifiche dei paesi terzi, le reti ENIC-NARIC48 hanno sviluppato diversi strumenti che facilitano l’accesso alle informazioni sulle procedure di riconoscimento e sui sistemi di istruzione superiore, che possono essere ulteriormente sviluppati. I centri NARIC possono emanare decisioni per il riconoscimento accademico e rilasciare dichiarazioni di comparabilità, con particolare attenzione ai titoli di istruzione superiore. Alcuni centri NARIC fungono da sportello unico per la valutazione o il riconoscimento delle qualifiche, il che può facilitare l’accesso dei cittadini di paesi terzi alle procedure. In dieci Stati membri49 i centri NARIC hanno contribuito a creare banche dati che forniscono informazioni pubbliche sulle decisioni nazionali di riconoscimento, in alcuni casi con finanziamenti dell’UE. [La rete ENIC (rete europea dei centri di informazione) e la rete NARIC (centri nazionali d’informazione sul riconoscimento accademico) collaborano strettamente. I centri ENIC sono autorità di riconoscimento degli Stati aderenti alla convenzione di Lisbona sul riconoscimento, il cui segretariato è assicurato dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO, mentre i centri NARIC sono autorità di riconoscimento dei paesi partecipanti al programma Erasmus+. Tutti i centri NARIC sono anche centri ENIC (ad eccezione dell’autorità di riconoscimento greca). Le due reti hanno un programma di lavoro, una carta e un consiglio direttivo comuni.]

La rete ENIC (rete europea dei centri di informazione) e la rete NARIC (centri nazionali d’informazione sul riconoscimento accademico) collaborano strettamente. I centri ENIC sono autorità di riconoscimento degli Stati aderenti alla convenzione di Lisbona sul riconoscimento, il cui segretariato è assicurato dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO, mentre i centri NARIC sono autorità di riconoscimento dei paesi partecipanti al programma Erasmus+. Tutti i centri NARIC sono anche centri ENIC (ad eccezione dell’autorità di riconoscimento greca). Le due reti hanno un programma di lavoro, una carta e un consiglio direttivo comuni.

In una seconda fase la Commissione esaminerà la possibilità di sviluppare uno strumento a livello dell’UE per il collegamento delle banche dati nazionali sul riconoscimento in grado di elaborare dichiarazioni di comparabilità per qualifiche specifiche di paesi terzi che coprano tutti gli Stati membri, basato su un modello armonizzato e disponibile in formato digitale. Tale strumento potrebbe riguardare sia le qualifiche dell’UE che quelle dei paesi terzi, al fine di agevolare la mobilità all’interno dell’UE e la migrazione legale. Lo strumento attingerebbe alle banche dati nazionali esistenti e sarebbe interoperabile con una rete di banche dati nazionali delle qualifiche dei paesi partner51 con cui collabora la Fondazione europea per la formazione (ETF). Potrebbe anche consentire ai datori di lavoro di individuare le qualifiche rilasciate nei paesi terzi che sono comparabili con una qualifica nazionale da essi ricercata, contribuendo a orientare le procedure di assunzione. Inoltre fornirebbe ai candidati un’indicazione del modo in cui le loro qualifiche saranno prese in considerazione in una procedura di riconoscimento.

Le reti ENIC-NARIC si concentrano attualmente sull’istruzione superiore. Visto la necessità di competenze tecniche sul mercato del lavoro dell’UE e dato che attualmente non esistono strutture di cooperazione a livello dell’UE per il riconoscimento delle qualifiche IFP, l’estensione dell’attenzione delle reti all’istruzione e alla formazione professionale (IFP) potrebbe avere vantaggi significativi. Gli Stati membri potrebbero valutare se, con il sostegno della Commissione, il ruolo dei centri NARIC possa essere esteso all’IFP. Ciò potrebbe aprire la strada a dichiarazioni di comparabilità relative alle qualifiche IFP dell’UE e dei paesi terzi, nonché alle qualifiche accademiche. Un altro strumento pertinente su cui basarsi è la banca dati delle professioni regolamentate52 della Commissione. Per ciascuno Stato membro, essa contiene informazioni sull’eventuale regolamentazione di determinate professioni in ciascuno Stato membro, unitamente all’autorità competente per il riconoscimento. Sebbene la banca dati sia attualmente destinata ai cittadini mobili dell’UE, le informazioni in essa contenute su quali professioni specifiche siano regolamentate in ciascuno Stato membro sono pertinenti anche per i cittadini di paesi terzi. La Commissione collaborerà con gli Stati membri per garantire che la banca dati contenga informazioni accurate sulle autorità responsabili del riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi, in aggiunta a quelle detenute dai cittadini dell’UE.

Azione: migliorare l’accesso ai processi di riconoscimento e la loro trasparenza La Commissione intende: – incoraggiare e sostenere un maggior numero di Stati membri affinché sviluppino banche dati semanticamente interoperabili sui processi e sulle decisioni di riconoscimento, in grado di generare dichiarazioni di comparabilità; – esaminare la fattibilità della creazione di ulteriori poli di risorse online con informazioni sulle competenze e sulle qualifiche, basandosi sul polo di risorse incentrato sull’Ucraina (cfr. sotto); – valutare la possibilità di sviluppare uno strumento a livello dell’UE in grado di generare dichiarazioni di comparabilità sulla base di un modello armonizzato per qualifiche specifiche rilasciate da paesi terzi che copra più Stati membri; – continuare a sostenere le reti ENIC-NARIC e incoraggiare gli Stati membri a valutare la possibilità di estendere le competenze dei centri NARIC alle qualifiche IFP; – includere nella banca dati delle professioni regolamentate informazioni sulle autorità degli Stati membri responsabili del riconoscimento delle qualifiche possedute da cittadini di paesi terzi che danno accesso a professioni regolamentate.

Azione: utilizzare gli strumenti dell’UE per contribuire a comprendere il valore delle qualifiche e delle competenze acquisite nei paesi terzi pertinenti al fine di far fronte alle carenze del mercato del lavoro dell’UE. In funzione delle esigenze individuate, la Commissione intende: – collaborare con l’ETF, le reti ENIC-NARIC, il registro europeo di certificazione della qualità dell’istruzione superiore, gli Stati membri e i paesi terzi per fornire orientamenti sui quadri delle qualifiche di paesi terzi selezionati e sul valore delle qualifiche specifiche, confrontando il quadro europeo delle qualifiche con i quadri nazionali (e regionali) delle qualifiche e conducendo valutazioni mirate delle pratiche dei paesi terzi in materia di accreditamento e garanzia della qualità; – tradurre gli strumenti che agevolano la valutazione delle competenze dei cittadini di paesi terzi nelle lingue di paesi terzi selezionati.

Azione: la Commissione esaminerà la possibilità di una più ampia riforma del sistema dell’UE in materia di riconoscimento delle qualifiche e convalida delle competenze al fine di garantire che il quadro giuridico, gli strumenti e i sistemi esistenti, come quelli contemplati dalla direttiva 2005/36/CE, siano ambiziosi e adeguati alle esigenze future e contribuiscano al buon funzionamento del mercato unico. Sarà fra l’altro svolta una riflessione su come migliorare ulteriormente il riconoscimento delle qualifiche acquisite nei paesi terzi e sulla misura in cui potrebbe essere necessaria un’armonizzazione, sulla base dell’esperienza maturata nell’attuazione dell’attuale raccomandazione della Commissione

LA MOBILITA’ DEI TALENTI (SONO RIPRESE, ED AGGIUNTE, ANCHE LE NOTE)

CREARE PARTENARIATI PER LA MOBILITÀ DEI TALENTI E L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE

La cooperazione in materia di migrazione di forza lavoro può produrre benefici significativi per i paesi di origine come pure per i paesi di accoglienza. La mobilità dei talenti può promuovere la circolazione delle competenze e il trasferimento di conoscenze tra l’UE e i paesi partner. Il flusso di rimesse dall’UE verso i paesi a basso e medio reddito è stimato a circa 65 miliardi di EUR e questi fondi possono fornire un sostegno vitale alle persone più vulnerabili nei paesi in via di sviluppo59. La Commissione si è impegnata a ridurre i costi di transazione e ad agevolare i trasferimenti delle rimesse. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite riconoscono che la migrazione contribuisce a creare una crescita e uno sviluppo inclusivi e auspicano politiche volte a rendere più “sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone” [60 . La cooperazione sui percorsi legali è una priorità del patto sulla migrazione e l’asilo. Dall’adozione del patto, uno dei principali obiettivi degli sforzi della Commissione in questo settore è stato l’avvio di partenariati volti ad attirare talenti. Tali partenariati offrono un quadro che consente all’UE e ai principali paesi terzi di collaborare per promuovere una mobilità internazionale reciprocamente vantaggiosa (cfr. sotto). La Commissione si sta inoltre adoperando per promuovere percorsi innovativi complementari connessi all’occupazione per le persone bisognose di protezione internazionale, quale alternativa credibile alla migrazione irregolare [61. Tale cooperazione sui percorsi legali è collegata a partenariati più ampi su tutti gli aspetti della migrazione. [58 Nell’ottobre 2021 la Commissione ha introdotto le credenziali digitali europee per l’apprendimento, una serie di norme e software per creare, firmare elettronicamente, rilasciare, memorizzare, condividere, visualizzare e verificare credenziali di apprendimento ad alto contenuto di dati. [59 Giornata internazionale delle rimesse: l’UE si è impegnata a ridurre i costi di transazione per sfruttare al meglio la principale fonte di reddito per i migranti e le loro famiglie (europa.eu); proposta di regolamento relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, COM(2023) 367 final. [60 Traguardo 10.7 dell’obiettivo 10 “Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni”. [61 Raccomandazione (UE) 2020/1364 della Commissione relativa ai percorsi legali di protezione nell’UE: promuovere il reinsediamento, l’ammissione umanitaria e altri percorsi complementari. 16 Per garantire un’efficace cooperazione internazionale in materia di migrazione di forza lavoro è necessario un impegno concertato volto a sviluppare le competenze, evitare la fuga di cervelli e promuovere partenariati tra numerosi portatori di interessi, compresi le autorità competenti nei paesi di destinazione e di origine, il settore privato e gli istituti di formazione. Il dialogo è essenziale per definire programmi condivisi a lungo termine al fine di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, mentre il sostegno allo sviluppo delle capacità può concorrere in larga misura a tradurre in azione le priorità condivise. L’UE è determinata a rispondere alle legittime preoccupazioni dei paesi terzi in merito alla fuga di cervelli, secondo cui i mercati del lavoro potrebbero essere depauperati di forza lavoro qualificata e frenare lo sviluppo. La direttiva “Carta blu” prevede l’obbligo di presentare relazioni per monitorare il suo impatto sulla fuga di cervelli e incoraggia il sostegno alla migrazione circolare dei cittadini altamente specializzati provenienti da paesi terzi. Le misure illustrate nella presente comunicazione sosterranno tale approccio affrontando lo spreco di cervelli anche nell’interesse dei paesi di origine dei lavoratori. Garantire che i cittadini di paesi terzi siano assunti in posti di lavoro corrispondenti alle loro competenze e qualifiche sul mercato del lavoro aumenta il potenziale di trasferimento di competenze tra l’UE e i paesi partner, nonché di rimesse. Occorre continuare a lavorare per affrontare le preoccupazioni relative alla fuga di cervelli. Un modo per ridurre il rischio consiste nel concentrare la cooperazione con i paesi terzi sui settori in cui le caratteristiche del mercato del lavoro sono complementari in termini di eccesso o insufficienza dell’offerta di lavoratori. L’UE e gli Stati membri possono inoltre concentrare la cooperazione sui settori in cui vi è un’esigenza condivisa di lavoratori e integrare la cooperazione in materia di migrazione con programmi di sviluppo delle competenze che possono andare a vantaggio di entrambi i mercati del lavoro, trasformando il rischio di fuga dei cervelli in un afflusso di cervelli. Basandosi sui sistemi nazionali esistenti nei paesi di origine, l’UE è già impegnata nella cooperazione in materia di competenze con partner selezionati nell’ambito dell’agenda “Global Gateway” e in tutto il vicinato europeo per rafforzare la capacità dei paesi partner di collaborare con l’UE sulle priorità strategiche in settori quali le transizioni verde e digitale. L’UE sostiene inoltre l’eccellenza nell’istruzione, ad esempio attraverso l’iniziativa regionale degli insegnanti per l’Africa (RTIA) [62 . Ove possibile, i programmi di sviluppo delle competenze collegati ai programmi di mobilità dovrebbero basarsi anche sugli standard di formazione applicati negli Stati membri in settori specifici. Se necessario, dopo l’arrivo nell’UE potrebbe essere offerta una formazione per colmare le restanti lacune di competenze minori. La cooperazione deve inoltre affrontare la questione della comparabilità dei quadri delle qualifiche e della valutazione delle credenziali. Partenariati volti ad attirare talenti I partenariati volti ad attirare talenti mirano a fornire quadri per una maggiore cooperazione tra l’UE, gli Stati membri e i paesi partner selezionati in materia di mobilità dei talenti e sviluppo delle competenze. Operando secondo un approccio “Team Europa”, tali partenariati possono apportare benefici a entrambe le parti in linea con priorità su misura reciprocamente vantaggiose63. È importante intensificare in modo significativo i partenariati [62 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_288 [63 COM(2022) 657 final. 17 volti ad attirare talenti, che devono andare di pari passo con una cooperazione globale in materia di gestione della migrazione, in particolare per quanto riguarda la cooperazione efficace in materia di riammissione. L’UE ha recentemente avviato partenariati volti ad attirare talenti con Marocco, Tunisia, Egitto, Pakistan e Bangladesh. I tavoli di discussione con ciascuno di questi paesi64, cui hanno partecipato gli Stati membri interessati, hanno consentito di individuare i settori e le professioni di reciproco interesse. I partner hanno mostrato un forte interesse a cooperare per lo sviluppo delle competenze e il riconoscimento delle qualifiche. La necessità di dati per confrontare le norme sulla competenza per le professioni prioritarie è stata considerata un primo passo essenziale nell’elaborazione di misure in settori quali lo sviluppo delle competenze, il riconoscimento delle qualifiche e la formazione prima della partenza. Dalle discussioni è emerso anche un potenziale per quanto riguarda la cooperazione in materia di assunzioni, la fornitura di informazioni su questioni pertinenti per la mobilità e la reintegrazione sostenibile nell’ambito della migrazione circolare. I partenariati volti ad attirare talenti possono inoltre sostenere le attività mirate all’esame preventivo dei candidati di paesi terzi in vista dell’assunzione, alla verifica ai fini di professioni mirate e alla formazione prima della partenza, come i corsi di lingua. I candidati che hanno partecipato ad attività legate ai partenariati volti ad attirare talenti rivestiranno probabilmente particolare interesse per i datori di lavoro dell’UE. Pertanto tali cittadini di paesi terzi saranno segnalati nel bacino di talenti dell’UE come titolari di uno specifico “attestato”, visibile ai potenziali datori di lavoro, che fornirà informazioni sulle competenze sviluppate o convalidate nel contesto del partenariato volto ad attirare talenti. L’attestato dovrebbe contenere informazioni sull’istruzione e la formazione della persona in cerca di lavoro, nonché sulle competenze e sulle qualifiche convalidate nel contesto del partenariato volto ad attirare talenti. Dal 2016 è stata avviata la cooperazione settoriale sulle competenze nell’ambito delle “alleanze per l’attuazione del piano” di Erasmus+ in diversi settori pertinenti per le transizioni verde e digitale65. In alcuni casi è stato sostenuto lo sviluppo, guidato dall’industria, di programmi di formazione. I partenariati volti ad attirare talenti potrebbero fornire un quadro prezioso per adattare tali alleanze al contesto di paesi terzi. Il ruolo del settore privato europeo è fondamentale per le attività dei partenariati volti ad attirare talenti, sia sul versante della formazione che su quello delle assunzioni. I contributi del settore privato che beneficia dei lavoratori qualificati sono indispensabili per garantire la sostenibilità a lungo termine di tali attività e possono essere solo integrati, ma non sostituiti, dagli investimenti del settore pubblico. Il settore privato, comprese le associazioni professionali, è già coinvolto nelle azioni finanziate nell’ambito dei partenariati volti ad attirare talenti, in particolare nell’elaborazione dei programmi di formazione nei paesi terzi. La Commissione garantirà che le misure stabilite nel presente pacchetto sul riconoscimento delle qualifiche e sulla convalida delle competenze dei cittadini di paesi terzi siano complementari ai partenariati volti ad attirare talenti e li sostengano. 64 Tavoli di discussione si sono tenuti il 1º marzo 2023 con il Bangladesh, il 15 marzo con il Pakistan, il 26 aprile con il Marocco, il 7 giugno con l’Egitto e il 22 giugno con la Tunisia. 65 Queste alleanze riuniscono i principali portatori di interessi di vari ecosistemi industriali, tra cui imprese, sindacati, istituti di istruzione e formazione e autorità pubbliche. Il piano per la cooperazione settoriale sulle competenze è riconosciuto nell’agenda per le competenze per l’Europa come un’iniziativa chiave per fornire soluzioni per lo sviluppo delle competenze.

18 Azione: cooperazione con i paesi terzi nel quadro dei partenariati volti ad attirare talenti. In funzione delle esigenze definite di concerto con i paesi partner e gli Stati membri partecipanti, la Commissione intende: – prendere in considerazione i paesi che partecipano ai partenariati volti ad attirare talenti ai fini di un’analisi mirata dei loro quadri delle qualifiche; – incoraggiare lo sviluppo delle capacità dei sistemi di istruzione e formazione nei paesi dei partenariati volti ad attirare talenti sulla base delle azioni pianificate nell’ambito dell’NDICI-Europa globale nonché della dimensione internazionale di Erasmus+; – migliorare, insieme agli Stati membri, le informazioni sulle procedure di riconoscimento per i cittadini di paesi terzi che si rivolgono ai paesi dei partenariati volti ad attirare talenti; – sviluppare la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi partner coinvolti nei partenariati volti ad attirare talenti in materia di riconoscimento delle qualifiche.

AGEVOLARE LA MOBILITÀ DEI DISCENTI E DEL PERSONALE COINVOLTO NELL’INSEGNAMENTO E NELLA FORMAZIONE — PACCHETTO “L’EUROPA IN MOVIMENTO”

Nell’ambito di questo pacchetto sulla mobilità dei talenti, la Commissione propone una raccomandazione del Consiglio su un quadro rinnovato per la mobilità a fini di apprendimento. L’obiettivo della proposta è facilitare la mobilità a fini di apprendimento all’interno dell’UE, a vantaggio innanzitutto dei cittadini dell’UE. La proposta offre però anche l’opportunità di incoraggiare una stretta cooperazione in materia di mobilità a fini di apprendimento con i paesi terzi nell’ambito di un approccio “Team Europa”, sfruttando l’attrattiva generale dell’UE come destinazione per lo sviluppo delle competenze. Possono essere utili in tal senso le azioni del programma Erasmus+, in particolare l’iniziativa “Studiare in Europa” e le azioni Erasmus Mundus, che mirano specificamente ad attrarre nell’UE studenti di talento provenienti da paesi terzi. La proposta invita inoltre ad agire per affrontare le sfide ricorrenti cui devono far fronte i cittadini di paesi terzi, in particolare le procedure per il rilascio di visti o permessi di soggiorno per coloro che scelgono l’Europa come destinazione di apprendimento. Gli studenti dell’istruzione superiore che hanno beneficiato della mobilità a fini di apprendimento attraverso Erasmus+ hanno maggiori probabilità di lavorare all’estero o in un posto di lavoro con una dimensione internazionale66. Le persone che maturano esperienze positive durante la mobilità temporanea a fini di apprendimento all’interno dell’UE saranno più inclini a tornarvi in futuro per trovare un lavoro. La proposta incoraggia gli Stati membri a rimuovere i rimanenti ostacoli alla mobilità a fini di apprendimento all’estero, integrando l’opportunità di periodi di mobilità in tutti i programmi di istruzione e formazione. È fondamentale anche la cooperazione degli Stati membri con le istituzioni dei paesi partner, compreso il pieno utilizzo del codice dei visti dell’Unione67 e della direttiva su studenti e ricercatori68 . 66 Studio sugli effetti di Erasmus+ sull’istruzione superiore, 2019. 67 Regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti). 19 Azione: la Commissione propone una raccomandazione del Consiglio su un quadro per la mobilità a fini di apprendimento69 . Nell’ambito di tale proposta, gli Stati membri sono invitati a cooperare strettamente secondo un approccio “Team Europa” per promuovere ulteriormente l’Europa come luogo di apprendimento per i talenti provenienti da paesi terzi. Anche la ratifica, da parte degli Stati membri, della convenzione mondiale dell’UNESCO sul riconoscimento delle qualifiche relative all’istruzione superiore apporterebbe un prezioso contributo. La Commissione sosterrà l’attuazione della raccomandazione: – mappando l’uso dei pertinenti flussi di finanziamento dell’UE (ad esempio Erasmus+, corpo europeo di solidarietà) e di altri finanziamenti a livello nazionale o internazionale per sensibilizzare in merito alle buone pratiche e promuovere sinergie tra le azioni per la mobilità a scopo di apprendimento. Le alleanze delle università europee nell’ambito dello spazio europeo dell’istruzione hanno contribuito a promuovere una mobilità equilibrata degli studenti all’interno dell’UE e tale approccio potrebbe ispirare anche una maggiore mobilità oltre i confini dell’UE; – sostenendo gli Stati membri nello sviluppo di un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue, che avrebbe un impatto positivo anche sui cittadini di paesi terzi. 7.

CONCLUSIONI RELATIVE ALL’INTERO TESTO DELLA COMUNICAZIONE – COMMISSIONE EUROPEA -BRUXELLES, 15.11.2023,

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15701-2023-INIT/it/pdf

La presente comunicazione definisce una serie di filoni di lavoro intesi ad aumentare l’attrattiva dell’Unione per i lavoratori qualificati di paesi terzi, che saranno fondamentali per la futura salute del mercato del lavoro dell’UE. Queste attività possono essere perseguite in parallelo con altri obiettivi strategici cruciali quali il miglioramento delle competenze e la riqualificazione della forza lavoro interna, la mobilità a fini di apprendimento, l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, la garanzia che tutti i lavoratori nell’UE godano di condizioni di lavoro eque e il disincentivo all’immigrazione irregolare nell’UE. Il potenziamento della mobilità deve basarsi su un’accurata analisi del mercato del lavoro e del fabbisogno di competenze, con una chiara attenzione alle professioni caratterizzate da reali carenze di personale. Sarà essenziale una stretta cooperazione con i partner internazionali sui percorsi legali verso l’UE. Per garantire il successo della mobilità dei talenti è necessario che le autorità nazionali e i portatori di interessi in diversi settori, tra cui la migrazione, lo sviluppo dell’occupazione e delle competenze e l’istruzione, siano disposti a perseguire obiettivi condivisi. La Commissione è impegnata a sostenere questa cooperazione intersettoriale e conta su un forte impegno da parte del Parlamento europeo, del Consiglio, degli Stati membri e delle parti sociali per rendere l’UE più attraente per i talenti e le competenze a livello mondiale. 68 Direttiva (UE) 2016/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari. 69 COM(2023) 719 final.

ALLEGATO

Esempi di azioni in corso per massimizzare il potenziale della forza lavoro interna dell’UE Nell’affrontare le carenze di manodopera e di competenze, la prima priorità dell’UE è massimizzare il potenziale della forza lavoro interna. A questo scopo è essenziale il dialogo con le parti sociali, così come l’aumento dell’attrattiva dell’occupazione, in particolare attraverso la gestione del problema delle condizioni di lavoro inadeguate, la promozione delle pari opportunità e la lotta contro la discriminazione.

Molte azioni sono già in corso:

* 18 partenariati su vasta scala per le competenze, nell’ambito del patto per le competenze, riuniscono le parti sociali e i portatori di interessi per la riqualificazione di milioni di persone, e sono in preparazione ulteriori partenariati;

* per rendere il riconoscimento delle competenze digitali più rapido e semplice70, è stato avviato un progetto pilota su un certificato europeo delle competenze digitali come marchio di qualità per la certificazione delle competenze digitali, insieme a un quadro delle competenze digitali aggiornato, come quadro di riferimento per le competenze digitali;

* la maggior parte degli Stati membri sta attuando importanti riforme dell’apprendistato, sostenute dalla Commissione attraverso l’alleanza europea per l’apprendistato;

* i fondi dell’UE stanno investendo circa 65 miliardi di EUR [71 nella formazione, contribuendo allo sviluppo di 100 progetti per centri di eccellenza professionale in settori quali la fabbricazione avanzata o l’intelligenza artificiale;

* l’UE sta investendo oltre 1,1 miliardi di EUR [72 nella realizzazione di almeno 60 alleanze delle università europee che coinvolgono più di 500 istituti di istruzione superiore, fungendo da pioniere nel fornire competenze adeguate alle esigenze future agli studenti e ai discenti lungo tutto l’arco della vita;

* le politiche e i finanziamenti dell’UE promuovono un miglioramento delle competenze e una riqualificazione efficaci. Circa la metà degli Stati membri si sta adoperando per creare conti individuali di apprendimento [73, con l’obiettivo di offrire a ogni adulto la possibilità di acquisire una formazione pertinente per il mercato del lavoro. Le microcredenziali sono uno strumento efficace per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione al fine di colmare le nuove lacune di competenze emergenti [74;

…………………………………………………………………………………………………………….

[70 Avviato il 18 aprile 2023 nell’ambito del pacchetto sull’istruzione e le competenze digitali. [71 Tale importo comprende il sostegno del Fondo sociale europeo Plus, nell’ambito dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, e del Fondo europeo di sviluppo regionale, nonché 400 milioni di EUR attraverso Erasmus+. [72 Sostegno di Erasmus+ per il periodo 2021-2027. [73 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32022H0627%2803%29 [74 Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l’apprendimento permanente e l’occupabilità. Il sostegno finanziario dell’UE proviene principalmente dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, dal Fondo sociale europeo Plus e da Erasmus+.

* il meccanismo di incentivazione dei talenti sosterrà le regioni formando, trattenendo e attirando persone con competenze, con particolare riguardo per le regioni che devono far fronte a significative partenze di lavoratori, nell’ambito dell’utilizzo dei talenti nelle regioni d’Europa [75;

* la raccomandazione del Consiglio sul reddito minimo [76 si concentra sull’offerta di percorsi occupazionali per le persone più lontane dal mercato del lavoro, compresi il sostegno al reddito, l’aiuto nella ricerca di un lavoro e servizi sociali personalizzati;

* l’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo è al centro della garanzia per i giovan [77 e dell’iniziativa ALMA [78, che negli ultimi 10 anni hanno aiutato oltre 43 milioni di persone a entrare nel mondo del lavoro, a proseguire gli studi o a svolgere un apprendistato o un tirocinio [79;

* il piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027 [80 e il piano d’azione dell’UE contro il razzismo [81 sostengono l’inclusione nel mercato del lavoro dei cittadini di paesi terzi e dei cittadini dell’UE provenienti da un contesto migratorio o appartenenti a minoranze razziali o etniche nell’UE;

* l’attuazione delle politiche volte ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori è stata rafforzata dalla nuova Autorità europea del lavoro (ELA). La digitalizzazione e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale facilitano ulteriormente l’esercizio transfrontaliero dei diritti di sicurezza sociale [82;

* la nuova legislazione sui salari minimi sarà fondamentale per migliorare i diritti dei lavoratori, e le proposte della Commissione sul lavoro mediante piattaforme digitali, la protezione dalle sostanze pericolose sul luogo di lavoro e il rafforzamento degli organismi per la parità, nonché l’imminente proposta sul rafforzamento del quadro di qualità per i tirocini migliorerebbero in modo significativo le condizioni di lavoro;

* la realizzazione di uno spazio europeo dell’istruzione, in cui i giovani e i discenti lungo tutto l’arco della vita ricevano l’istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente, sarà fondamentale per affrontare le carenze di manodopera e di competenze, con il sostegno dei fondi dell’UE83;

* la Commissione aiuta gli Stati membri mediante lo strumento di sostegno tecnico, che può includere il sostegno alla progettazione e all’attuazione di riforme della migrazione di manodopera [84, nonché alla progettazione e all’istituzione di meccanismi di previsione

[75 COM(2023) 32 final.

[76 Raccomandazione del Consiglio, del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca un’inclusione attiva. [77 Il rafforzamento della garanzia per i giovani — Occupazione, affari sociali e inclusione — Commissione europea (europa.eu). [78 ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve). [79 COM(2023) 577 final. [80 COM(2020) 758 final. ]81 COM(2020) 565 final. [82 COM(2023) 501 final. [83 Il programma Erasmus+ sta rafforzando il suo sostegno alle opportunità di mobilità a scopo di apprendimento per gli studenti, i discenti IFP, gli apprendisti, i discenti adulti e gli alunni, al fine di promuovere l’inclusione e far fronte alla crescente domanda di competenze in tutta l’UE e oltre. ]84 Progetto faro 2023 dello strumento di sostegno tecnico “Integrazione dei migranti e attrazione di talenti” (europa.eu).