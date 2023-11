Spigolature sulla mobilità delle competenze e dei talenti, primo passo programmato dalla Ue

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Qual è l’utilità di un quadro di competenze?

permette agli studenti di sviluppare competenze adeguate, fiducia in sè stessi e pensiero critico per aiutarli a diventare cittadini responsabili.

Cosa si intende per competenze?

una caratteristica intrinseca di un individuo causalmente collegata ad una performance eccellente in una mansione. [La competenza] si compone di motivazioni, tratti, immagine di sé, ruoli sociali, conoscenze e abilità. — La competenza non è uno stato o una conoscenza posseduta.

Chi sono i talenti in poche parole, e non certo quelli citati dalla Bibbia (Matteo 25), affidati ai servi dI Dio

talenti, sono persone che immaginiamo molto dotate, laureate, plurimasterizzate, con competenze straordinarie .

l’anno europeo delle competenze sottolinea che è e rimarrà indispensabile un approccio strategico per colmare le carenze di manodopera e di competenze

a causa della scarsità di competenze a livello mondiale, la futura competitività dell’UE sarà influenzata dalla sua capacità di attrarre talenti da ogni parte del mondo e di offrire un ambiente favorevole per portare in Europa persone di tutti i livelli di competenze.

L’UE continuerà ad approfondire la cooperazione con i paesi partner, garantendo un approccio reciprocamente vantaggioso nell’aprire nuovi percorsi di migrazione legale, offrendo sostegno allo sviluppo delle competenze e promuovendo la migrazione circolare al fine di contrastare la fuga di cervelli.

le iniziative presentate mirano a utilizzare il sostegno e il peso combinato dell’UE per aiutare gli Stati membri a competere nella corsa mondiale ai talenti. I nuovi strumenti proposti aiuterebbero a far incontrare l’offerta dei datori di lavoro dell’UE con la domanda dei cittadini di paesi terzi in cerca di lavoro nell’UE. L’azione a livello dell’UE può avere un impatto maggiore rispetto agli sforzi dei singoli Stati membri, creando presupposti convincenti per attrarre il personale di cui i datori di lavoro hanno bisogno e sfruttando le economie di scala per ridurre gli ostacoli all’assunzione.

un approccio trasversale esteso a tutta l’amministrazione. Questa strategia prende le mosse dai lavori in corso, tra cui il pacchetto sulle competenze e sui talenti e il patto sulla migrazione e l’asilo,

l’entità delle sfide in materia di competenze che l’UE si trova ad affrontare richiede la mobilitazione di tutte le misure di intervento disponibili.

i cittadini di paesi terzi apportano un contributo fondamentale

stati membri hanno recentemente attuato o stanno attualmente discutendo riforme dei loro sistemi di migrazione di forza lavoro per facilitare l’ingresso dall’estero

è necessario rendere l’UE attraente per i talenti mondiali non solo al fine di affrontare le carenze, ma anche per stimolare l’innovazione e il progresso tecnologico. Individui dai profili eccellenti possono avere un impatto enorme sulla capacità dell’UE di innovare e di sviluppare nuovi modelli imprenditoriali.

poiché la migrazione legale è una competenza concorrente, che gli Stati membri conservano il pieno diritto di determinare i volumi di ammissione. Tuttavia devono anche far fronte a sfide ed esigenze comuni.

sono in corso lavori per ovviare alle carenze del quadro legislativo. Il “vaglio di adeguatezza” della migrazione legale del 2019 ha mostrato che l’acquis dell’UE in questo settore era frammentato e che non si faceva abbastanza per aumentare l’attrattiva generale dell’UE. Da allora è stata adottata la direttiva riveduta “Carta blu UE”, introducendo norme più efficienti per attrarre lavoratori altamente specializzati (il termine per l’attuazione è novembre 2023). Come indicato nel pacchetto sulle competenze e sui talenti, sono in corso negoziati sulle proposte della Commissione di revisione della direttiva sul permesso unico e della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo al fine di semplificare le procedure di migrazione legale.

le misure legislative esistenti non sono sufficienti . Al di là dell’onere finanziario, la complessità e la durata delle procedure di assunzione internazionale hanno un effetto dissuasivo sia sui cittadini di paesi terzi che sui datori di lavoro21: oltre la metà (52 %) delle imprese che assumono al di fuori dell’UE trovano la procedura molto o moderatamente difficile. Un altro ostacolo di lunga data è rappresentato dai problemi nell’accedere a informazioni chiare sulle norme e sulle procedure in materia di migrazione legale 23

come sottolineato nel discorso sullo stato dell’Unione 2022 della presidente von der Leyen, le sfide legate al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi costituiscono spesso un altro ostacolo pratico che dissuade i lavoratori dal venire nell’UE.

tuttavia la mancanza di comprensione e di fiducia da parte dei datori di lavoro nei confronti delle competenze e qualifiche acquisite nei paesi terzi necessarie per esercitare professioni non regolamentate costituisce un altro ostacolo significativo alla mobilità dei talenti e delle competenze. Il risultato è non solo una minore attrattiva dell’UE, ma anche uno “spreco di cervelli” nei casi in cui i cittadini di paesi terzi lavorano al di sotto del loro livello di qualifica. Secondo Eurostat, nel 2022 oltre un quarto dei cittadini di paesi terzi è altamente qualificato, ma il 39,4 % è sovraqualificato26 per il lavoro che svolge, caratteristica che tende a interessare maggiormente le donne rispetto agli uomini. La percentuale corrispondente per i cittadini dell’UE che lavorano in un altro Stato membro è pari al 31,8 %, mentre per coloro che risiedono nel proprio paese si attesta ad appena il 21,1 % . Agevolare il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze può pertanto contribuire a sfruttare il potenziale inutilizzato dei cittadini di paesi terzi già presenti nell’UE.

per l’attrattiva dell’UE e per il successo generale delle politiche in materia di migrazione legale è fondamentale anche creare un ambiente accogliente per i cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente e offrire un sostegno efficace all’integrazione, anche alle famiglie dei lavoratori.

In questo settore permangono difficoltà. I cittadini di paesi terzi subiscono una maggiore discriminazione sul lavoro e i dati indicano che tale fenomeno colpisce in misura sproporzionata le persone con un livello di istruzione elevato, uno dei motivi per cui il tasso di occupazione dei cittadini di paesi terzi è inferiore a quello dei cittadini dell’UE29. Il piano d’azione dell’UE contro il razzismo e il piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027 mirano entrambi ad affrontare questo problema. Assunzioni eque e trasparenti garantiscono che tutti i candidati abbiano pari e imparziali opportunità di competere per ottenere un posto di lavoro indipendentemente dal genere, dalla razza o dall’origine etnica, dall’età, dalla religione o dal credo.

anche la collaborazione con le parti sociali è essenziale per una corretta gestione della migrazione legale. Il dialogo sociale può contribuire a realizzare una visione comune del modo in cui la migrazione legale dovrebbe inserirsi in strategie più ampie per il mercato del lavoro.

la necessità di un approccio mirato che poggi sull’analisi del fabbisogno di competenze Per avere successo, la mobilità dei talenti richiede misure per l’assunzione di cittadini di paesi terzi nei settori che presentano il maggiore fabbisogno di manodopera, nonché la realizzazione di economie di scala attraverso una migliore cooperazione in materia di migrazione legale tra l’UE e gli Stati membri.

la Commissione ritiene che le misure per la mobilità dei talenti a livello dell’UE debbano essere strategiche e mirate alle occupazioni interessate dalle transizioni verde e digitale, nonché all’assistenza sanitaria e a lungo termine, dato l’acuto fabbisogno a livello dell’UE e i probabili sviluppi del mercato del lavoro in questi settori.

sulla base delle iniziative in corso per sviluppare approcci più sofisticati all’analisi del fabbisogno di competenze, la Commissione si sta adoperando per un approccio più sistemico per quanto riguarda la fornitura e l’uso delle informazioni sulle competenze. La piattaforma per la migrazione dei lavoratori varata nel gennaio 2023 costituisce un valido forum di discussione su come sviluppare una politica mirata in materia, che tenga conto delle carenze strategiche risultanti dall’analisi del fabbisogno di competenze.

Azione: la Commissione continuerà a promuovere un approccio più strategico all’analisi del fabbisogno di competenze, sulla base dei dati più recenti sul mercato del lavoro, collaborando con gli Stati membri e i servizi pubblici per l’impiego.

la presente comunicazione definisce misure volte ad affrontare i principali ostacoli individuati nella sezione precedente agevolando le assunzioni internazionali, sostenendo il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze e rafforzando la cooperazione con i paesi terzi in questi settori. Una pietra angolare di tale approccio è la proposta della Commissione di istituire un bacino di talenti dell’UE che realizzi gli impegni assunti dalla Commissione nel pacchetto sulle competenze e sui talenti e nel patto sulla migrazione e l’asilo.

Il bacino di talenti dell’UE riguarderà occupazioni specifiche a tutti i livelli di competenze, in base alle più comuni carenze di personale nell’Unione e alle professioni che apportano un contributo diretto alle transizioni verde e digitale, con aggiornamenti se necessario per rispondere all’evoluzione delle circostanze del mercato del lavoro. La Commissione ha individuato ad oggi occupazioni caratterizzate da carenze di personale a livello dell’UE, allegate alla proposta di regolamento sul bacino di talenti. Per consentire una risposta rapida alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro, la Commissione potrà modificare l’elenco mediante atto delegato. Inoltre gli Stati membri potranno notificare l’aggiunta o l’eliminazione di specifiche professioni caratterizzate da carenza di personale per le quali presenteranno i posti di lavoro vacantI

Il bacino di talenti dell’UE sarà una nuova piattaforma informatica dedicata ai cittadini di paesi terzi che non si trovano ancora nell’UE, la cui progettazione si baserà sulla esperienza positiva di lunga data maturata dalla Commissione con la piattaforma EURES. Il bacino di talenti dell’UE comprenderà misure di tutela integrate per evitare pratiche di sfruttamento da parte dei datori di lavoro, e i cittadini di paesi terzi assunti attraverso il bacino di talenti dell’UE godranno degli stessi diritti e obblighi dei lavoratori nazionali. Sosterrà inoltre l’interoperabilità con le piattaforme di assunzione nazionali.

facilitando l’accesso ai percorsi legali esistenti, il bacino di talenti dell’UE fungerà anche da disincentivo alla migrazione irregolare. Tale funzione sarà rafforzata dal fatto che nessuna persona soggetta a divieto di ingresso, in particolare a seguito di una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva rimpatri38, sarà legittimata a registrarsi nel bacino di talenti dell’UE

Azione: regolamento sull’istituzione di un bacino di talenti dell’UE: – la Commissione propone un regolamento sull’istituzione di un bacino di talenti dell’UE per facilitare assunzioni internazionali strategiche di cittadini di paesi terzi in cerca di lavoro in settori caratterizzati da carenze di personale pertinenti per l’UE; – la Commissione collaborerà con gli Stati membri per garantire che il bacino di talenti dell’UE sia concepito fin dall’inizio per rispondere adeguatamente alle esigenze dei mercati del lavoro nazionali e integrare le iniziative nazionali esistenti, anche attraverso l’interoperabilità con le piattaforme di assunzione nazionali esistenti.

OTTENERE IN MODO PIÙ SEMPLICE E PIÙ RAPIDO IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI E LA CONVALIDA DELLE COMPETENZE ACQUISITE NEI PAESI TERZI

la Commissione propone una serie di misure che promuovono approcci comuni e la cooperazione tra gli Stati membri in materia di riconoscimento delle qualifiche e convalida delle competenze, facilitando il reperimento di informazioni sulle norme e le procedure pertinenti e aiutando gli Stati membri e i datori di lavoro ad accedere a informazioni affidabili sui quadri delle qualifiche e delle competenze di paesi terzi. Procedure più semplici e migliori in questo settore aiuteranno i datori di lavoro a conoscere il significato pratico di una qualifica acquisita al di fuori dell’UE, garantendo che i cittadini di paesi terzi siano in grado di svolgere i lavori per i quali sono stati assunti e che dispongano di qualifiche comparabili a quelle dei loro omologhi dell’UE

la realtà del mercato del lavoro richiede inoltre un più ampio ricorso a un approccio basato sul “primato delle competenze”. Tale approccio, già adottato da molte imprese in sede di assunzione con risultati positivi, riconosce il valore non solo delle qualifiche formali, ma anche di altre competenze ed esperienze dimostrabili necessarie per individuare i candidati giusti per i posti vacanti.

la realtà del mercato del lavoro richiede inoltre un più ampio ricorso a un approccio basato sul “primato delle competenze”. Tale approccio, già adottato da molte imprese in sede di assunzione con risultati positivi, riconosce il valore non solo delle qualifiche formali, ma anche di altre competenze ed esperienze dimostrabili necessarie per individuare i candidati giusti per i posti vacanti.

la Commissione sta adottando una raccomandazione relativa al riconoscimento delle qualifiche di tutti i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno regolare , che definisce orientamenti per migliorare le procedure e aiutare gli Stati membri a riconoscere le qualifiche e le competenze acquisite al di fuori dell’UE in modo più rapido e più efficiente. La raccomandazione auspica una maggiore flessibilità e una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini di paesi terzi, in modo che possano accedere più rapidamente ed efficacemente alle possibilità di occupazione o di istruzione superiore nell’UE.

per quanto riguarda l’accesso alle professioni regolamentate, la raccomandazione si ispira alla direttiva 2005/36/CE, che stabilisce il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali nell’UE. La raccomandazione si basa inoltre sull’esperienza acquisita con l’attuazione della raccomandazione della Commissione dell’aprile 2022 relativa all’agevolazione del riconoscimento delle qualifiche delle persone in fuga a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Una valutazione del seguito dato a tale raccomandazione ha consentito di individuare una serie di pratiche promettenti che hanno ispirato la nuova raccomandazione, anche mettendo in evidenza i vantaggi dello scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri e i paesi partner per facilitare il riconoscimento delle qualifiche.

la raccomandazione costituirà un valido complemento del bacino di talenti dell’UE e dovrebbe aiutare gli Stati membri a migliorare le procedure di riconoscimento nell’ambito dei loro sforzi volti ad attrarre lavoratori qualificati dall’estero. Essa incoraggia gli Stati membri a utilizzare i dati ottenuti dall’analisi del fabbisogno di competenze per individuare le “professioni regolamentate prioritarie” per le quali è opportuno accelerare ulteriormente le procedure di riconoscimento per i cittadini di paesi terzi, come pure per i cittadini mobili dell’UE. Una volta che il bacino di talenti dell’UE sarà operativo, per l’individuazione delle professioni regolamentate prioritarie gli Stati membri potrebbero tenere conto dell’elenco delle occupazioni caratterizzate da carenze di personale a livello dell’UE elaborato per il bacino di talenti.

Ad esempio, poiché generalmente le professioni digitali non sono regolamentate, la raccomandazione auspica un approccio basato sul primato delle competenze per l’assunzione in tali settori. Per tali professioni si può fare ricorso anche alla direttiva riveduta “Carta blu”, che ha introdotto l’equivalenza per quanto riguarda le competenze attestate da un’esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiore in alcuni lavori nel settore delle TIC. Gli Stati membri non dovrebbero quindi imporre una procedura di riconoscimento formale come condizione preliminare per l’ammissione.

Azione: raccomandazione della Commissione relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi . Questa raccomandazione renderebbe le procedure più semplici e più rapide, garantendo nel contempo che le informazioni trasmesse possano essere verificate e che i processi siano affidabili. Il rispetto delle norme professionali non dovrebbe tradursi in requisiti che scoraggino i candidati o rallentino le procedure di assunzione. La Commissione sosterrà l’attuazione della raccomandazione: – organizzando riunioni specifiche con gli Stati membri, in particolare nell’ambito del gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché con altri portatori di interessi; – invitando gli Stati membri a riferire in merito alle iniziative, alle riforme e alle statistiche nazionali sulle decisioni di riconoscimento relative alle qualifiche rilasciate nei paesi terzi; – fornendo l’accesso a informazioni online per aiutare i cittadini di paesi terzi a comprendere i requisiti per il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche nell’Unione; – massimizzando le sinergie tra la raccomandazione e le altre azioni indicate nella comunicazione.